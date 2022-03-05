Avrupa'da mülteci ayrımcılığına tepki

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü Antonio Vitorino, Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle Ukrayna’yı terk eden yabancı uyrukluların, sığındıkları ülkede ayrımcı ve ırkçı muameleye uğradığı yönündeki haberlere tepki gösterdi.

Vitorino, yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna’yı terk eden yabancı uyrukluların komşu ülkelerde yabancı düşmanlığı, şiddet ve ayrımcılığa maruz kaldığına dair raporların endişe verici olduğunu vurgulayarak, “Irk, milliyet ve göç statüsü üzerinden ayrımcılık asla kabul edilemez. Bu tür eylemleri teessüfle karşılıyor ve ilgili ülkelere söz konusu iddiaları araştırma çağrısında bulunuyorum.” ifadesini kullandı. Vitorino, komşu ülkelerin Ukrayna’dan göçen herkese, uluslar arası insan hakları hukuku uyarınca sınırlarından içeri erişim sağlaması gerektiğini belirterek, “Koruma ve âcil yardımlar, ayrım yapılmaksızın kültürel bir uygunlukta sağlanmalıdır.” açıklamasında bulundu. Öte yandan Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard, sosyal medya hesabından, bazı Avrupa ülkelerinin Ukraynalı sığınmacılara yönelik pozitif ayrımcılığını eleştirdi.

AA

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