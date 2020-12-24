Avrupa’da Müslüman karşıtlığıyla mücadele

Avrupa Konseyİ tarİhİnde İlk defa, antİsemİtİzm ve Müslüman karşıtlığı konularıyla spesİfİk olarak uğraşacak bİr özel temsİlcİ atandı. Görev, Danİel Höltgen tarafından yürütülecek.

Strasbourg merkezli Avrupa Konseyi’nin Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric, “Antisemitizm ve Müslümanlara karşı nefret suçları ve her türlü dini ayrımcılıkla mücadele” konusunda özel temsilci atadı. Görev, Daniel Höltgen tarafından yürütülecek. Hedef, kaygı verici toplumsal sorun haline gelen bu fenomenler hakkında Avrupa düzeyinde etkin mücadele stratejileri hazırlamak. Göreve geçtiğimiz haftalarda başlayan Höltgen DW Türkçe’nin sorularını cevapladı.

Höltgen şöyle dedi: Avrupa Konseyi bugün Avrupa’nın öncü insan hakları teşkilâtıdır. Irkçılık ve antisemitizm konuları ana çalışma alanlarımız arasındadır. Son yıllarda Almanya, İtalya, Birleşik Krallık ve Fransa gibi ülkeler antisemitizmle mücadele konusunda özel temsilciler atadılar. Genel Sekreter Avrupa Konseyi’nin de böyle bir temsilciye sahip olmasının yerinde olacağını düşündü. Genel Sekreterin bu konuda karar almasında iki olay önemli rol oynadı diyebilirim. Birincisi Ekim 2019’da Almanya’nın Halle şehrindeki bir sinagoga yönelik saldırı, ki bu saldırıyı gerçekleştiren kişi ömür boyu hapis cezasına mâhkum edildi. Bu mahkûmiyet kararı Almanya’da Yahudi ve Müslüman temsilciler tarafından ırkçılığa karşı önemli bir işaret olarak memnuniyetle karşılandı. İkinci olay Şubat 2019’da Almanya’nın Hanau şehrinde meydana gelen ve çoğu Müslüman dokuz kişinin öldürülmesiyle sonuçlanan ırkçı saldırı. Öte yandan Avrupa Konseyi dinler arası diyalog konusunda önemli deneyime sahiptir. Bu da önemli rol oynayabilir. Avrupa’da, Almanya’daki Kreuzberg Girişimi gibi, ilginç girişimler var. Benim ana misyonum kimi zaman internet üze- rinden ifade edilen nefret ve nefret suçlarına odaklanmak olacak. Halle ve Hanau’da yaşananlar çok somut örnekler. Yahudiler ve Müslümanlara yönelik saldırılar Avrupa’da bir gerçek, kayıtlara geçiyor ve ele alınması gerekiyor.

Höltgen; “İslamofobi” terimi yeri- ne “Müslüman karşıtı” terimini kullanıyorsunuz. Bu bilinçli bir tercih mi? sorusuna da şu cevabı vermiş: “Evet, bilinçli bir tercih. “Müslüman karşıtı nefret” terimi, karşımızdaki fenomeni daha iyi anlatıyor. Belirli bir dine mensup, bu dini yaşayan, ifade eden, belirli bir görünüme sahip, belirli ülkelerden gelen, belirli biçimde giyinen insanlara yönelik nefretten söz ediyoruz. Bu klasik bir ırkçılıktır. İslamofobi terimine yanlış anlamlar yüklenebilir.

Ben değişik köklerden insanlar, onların inancı ve bu inanç nedeniyle gördükleri ayrımcılıkla ilgileniyorum. İslamofobi Almanya ve Avrupa’da geçmişte yaygın terim olarak kullanılmaktaydı. Bugün “Müslüman Karşıtı Nefret” terimi kullanılıyor.

