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23 NİSAN 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Avrupa’da normale dönüş adımları

20 Nisan 2020, Pazartesi 17:00
Avrupa genelinde korona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 100 bini aşmış olmasına karşın, özellikle salgından en çok etkilenen ülkeler İtalya ve İspanya’da yeni vak’a sayıları azalmaya devam ediyor.

Bbc’deki habere göre haftalardır sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı, okulların ve iş yerlerinin kapalı kaldığı bir dizi Avrupa ülkesi bugünden itibaren sınırlamaları kademeli olarak kaldırmaya başlıyor.

ALMANYA’DA BÜYÜK İŞLETMELER AÇILIYOR

Kapalı alanı 800 metrekareden büyük işletmelerin açılmasına izin verildi. Ayrıca otomobil bayileri, bisiklet dükkanları ve kitapçılar da yeniden çalışmaya başladı. Spor salonları, restoranlar ise hâlâ kapalı. Hükümet, halka kalabalık grupların ziyaret ettiği alanlarda maske takmaları yönünde çağrıda bulunuyor.

NORVEÇ’TE ANAOKULLARI AÇILIYOR

Anaokulları ve sağlık klinikleri yeniden açıldı. Çocukların kendi oyuncaklarını anaokuluna getirmelerine ise izin verilmiyor ve anaokulu çalışanlarına ‘Çocukları olabildiğince uzun süre açık havada tutun’ çağrısı yapılıyor. 27 Nisan’dan itibaren ise ilkokul, orta okul ve liseler açılıyor.

POLONYA’DA KÜÇÜK İŞLETMELERE İZİN

Polonya hükümeti de sınırlamaların kaldırılması için dört aşamalı bir plan hazırlandığını duyurdu. İlk aşama yürürlüğe girmiş durumda. Parklar ve ormanlık alanlar yeniden ziyaretçilere açıldı. Artık egzersiz amaçlı yürüyüşe izin verildiği belirtilse de herkesten iki metrelik sosyal mesafeyi korumaları isteniyor. Kapalı alan genişliği 100 metrekareden az olan işletmelerin açılmasına izin verildi. Ancak kasa önünde dörtten fazla kişinin kuyruğa girmesi yasak. 100 metrekareden büyük işletmeler ve kiliselerde ise 15 metrekare başına bir kişiye izin verilecek.

İTALYA 4 MAYIS’TA AÇIYOR

İtalya’da kitapçılar, çamaşırhaneler, kırtasiyeler, çocuk kıyafeti satan dükkânlar ülkenin bazı bölgelerinde yeniden açıldı. Bilgi işlem sektöründe imalat yapan şirketler de üretime dönmüş durumda. Mevcut sınırlamaların bitiş tarihi ise 4 Mayıs.

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