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5 MAYIS 2020 SALI - YIL: 51

Avrupa’da normale dönüş başladı

05 Mayıs 2020, Salı
Koronavirüs salgınında vak’a sayısının ve can kaybının fazla olduğu Avrupa’da kısıtlamalar gevşetilmeye başlandı.

Avrupa’nın birçok ülkesinde dün itibarı ile koronavirüs kısıtlamaları gevşetilmeye başlandı. Avrupa’da koronavirüsten en çok etkilenen iki ülkeden biri olan İspanya’da geçerli olan birçok uygulama İtalya’da da geçerli hale geldi. Peki hangi ülkede hangi adımlar atılıyor? Avrupa ülkelerinde yürürlüğe giren uygulamalar şöyle:

ALMANYA 

Ülkenin birçok yerinde çocuklar hafta başıyla birlikte yeniden parklara, müzelere ve hayvanat bahçelerine gidebilecek. Berber ve kuaförler yeniden müşterilerine kapılarını açacak. Yüz binlerce çocuk ve genç de yine haftalar sonra okul hayatına dönecek. Bazı eyaletlerde ilkokul son sınıfta olan ya da gelecek yıl lise bitirme sınavına (Abitur) girecek olan öğrenciler dersbaşı yapacak. Okul ve kreşlerde eğitimin normalleşmesi konusunda atılacak ileriki adımlar ise Başbakan Angela Merkel ile eyalet başbakanları arasında çarşamba günü yapılacak toplantıda istişare edilecek. 

AVUSTURYA 

Yaklaşık 100 bin öğrenci ve bitirme sınıfları yeniden düzenli öğretime başlangıç yapacak. Hükümetin aşamalı planına göre mayıs ortasından itibaren ilk ve ortaokullar açılacak; Haziran başı itibarı ile de tüm öğrenciler yeniden sınıflara dönmüş olacak. Ayrıca yaşlı bakım yurtlarında ziyaretler sınırlı olarak yapılabilecek. Avusturya’da 15 Mayıs tarihinde restoranların, Mayıs ayı sonunda da otellerin yeniden faaliyete geçmesi planlanıyor.

İTALYA 

Yaklaşık 60 milyon insan uzun süre sonra ilk kez spor ya da yürüyüş yapmak için dışarı çıkabilecek. Sanayi ve inşaat sektörlerinde şirketler üretim faaliyetlerini artıracak. Restoranlar sipariş satış ve paket satış yapabilecek ancak normal faaliyete geçmek için haziran ayını bekleyecek. 209 binden fazla vaka sayısı ve 28 bin kişilik can kaybı ile İtalya COVID-19 hastalığından en fazla etkilenen ülkelerden biri oldu.

BELÇİKA 

Belli başlı Avrupa Birliği kurumlarına ev sahipliği yapan ülkede otobüs ve tramvay seferlerinin sayısı artacak. Ancak toplu taşıma araçlarına binen 12 yaşından büyük herkes için maske takmak zorunlu. Bireylere değil şirketlere hizmet veren şirketler kapılarını açabilecek. Manifatura ve tuhafiye dükkanları da faaliyete başlayabilecek. Süpermarketler hariç olmak üzere diğer mağazalar ise 1 hafta daha kapalı kalacak. Belçika’da sokağa çıkış kısıtlamalarının diğer aşamalarına 11 ve 18 Mayıs’ta geçilmesi planlanıyor.

YUNANİSTAN VE BULGARİSTAN

Toplu taşımada, asansörde, hastane, klinik ve doktor muayenehanelerinde maske takmak zorunlu hale geliyor. Berber ve kuaförler, elektronik eşya satan mağazalar ve kitabevleri yeniden faaliyete geçebilecek. Vatandaşlar herhangi bir kısıtlama olmaksızın yeniden sokağa çıkabilecek ancak şehirlerarası seyahat yapılamayacak. Anakara ile adalar arasında seyahate de izin verilmiyor. Bulgaristan’da ise Kamusal alanda maske zorunluluğu 1 Mayıs’ta kaldırıldı. Ancak otobüs, tramvay, market ve kiliselerde maske takma zorunluluğu 13 Mayıs’a kadar sürüyor. O tarihte ülkede geçerli olan iki aylık olağanüstü halin de sona ermesi bekleniyor.

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