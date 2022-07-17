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17 TEMMUZ 2022 PAZAR - YIL: 53

Avrupa’da sıcak hava alarmı

17 Temmuz 2022, Pazar 15:30
Avrupa’da etkili olan sıcak hava dalgası 300’e yakın ölüm ve orman yangınlarına neden oldu. İngiltere ve Portegiz ve İspanya’da termometreler 40 dereceyi gördü.

Avrupa’yı etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası, İspanya ve Portekiz’de en az 281 kişinin ölümüne yol açarken, orman yangınları nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi. İngiltere’de önümüzdeki hafta 40 dereceyi aşması beklenen sıcaklar nedeniyle ilk kez kırmızı alarm verildi. Fransa’nın güney batısındaki Gironde bölgesinde 10 binden fazla kişi tahliye edildi. Kuzeydeki Pinhao kasabasında 47 derece sıcaklık ölçüldü. Bunun şimdiye kadar Portekiz anakarasında Temmuz ayında kayıtlara geçen en yüksek sıcaklık olduğu belirtiliyor. Portekiz sağlık yetkilileri, 7 Temmuz’dan bu yana, normale göre 231 fazladan ölüm kaydedildiğini belirterek bunların aşırı sıcaktan kaynaklandığını açıkladı. Aşırı sıcaklar, pek çok yerde orman yangınlarına neden oldu. Ülkenin orta kesimlerindeki Leiria’da orman yangını bir haftadır devam ediyor. Bu yıl Portekiz genelinde 300 kilometrelik bir alanın yandığı belirtiliyor. 

Orman yangınları ve tahliyeler

İspanya’da da hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerinde. Aşırı sıcaklar özellikle ülkenin batı kesiminde etkili oluyor. 3. Carlos Sağlık Enstitüsü, sıcak hava dalgasının başladığı Pazartesi gününden itibaren 48 saat içinde en az 43 kişinin öldüğünü açıkladı. Fransa’da hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşması bekleniyor. Ülkenin güney-batısındaki Gironde bölgesinde çıkan orman yangınları nedeniyle son birkaç gün içinde 10 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Fransa İtfaiyeciler Federasyonu Başkanı Gregory Allione, sıcak hava dalgasının küresel ısınmanın bir sonucu olduğunu belirterek “Bunun etkileriyle her gün itfaiyeciler ve sivil savunma ekipleri mücadele etmeye çalışıyor. Ve bunlar, 2030’da değil şimdi oluyor” dedi.

İngiltere’de ilk kez kırmızı alarm

İngiltere’de hava sıcaklıklarının Pazartesi ve Salı günleri 40 dereceye ulaşması bekleniyor. Sıcak dalgası nedeniyle ülkede ilk kez ‘kırmızı alarm’ verilirken ulusal çapta acil durum ilan edildi. Bu, hayati tehlike olduğu ve günlük rutinlerin değişmesi gerektiği anlamına geliyor. 

Haber Merkezi

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