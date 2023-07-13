"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 TEMMUZ 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Avrupa'da sıcaklık rekorları kapıda

13 Temmuz 2023, Perşembe 14:00
Avrupa Uzay Ajansının (ESA) verilerine göre, Avrupa'nın bu haftadan itibaren bunaltıcı sıcakların etkisine girmesi beklenirken, Sicilya ve Sardinya adalarında sıcaklığın 48 derecelere ulaşacağı tahmin ediliyor.

ESA'dan yapılan açıklamada, İtalya, İspanya, Fransa, Almanya ve Polonya'nın sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu yüksek basınç alanına İtalyan yazar Dante'nin tasvir ettiği Cehennem'de geçen Cerberus'un adı verildi.

Avrupa tarihinin en yüksek sıcaklığının geçen sene İtalyan kasabası Floridia'da 48,8 dereceyle ölçüldüğü hatırlatılan açıklamada, bu rekorun bu yıl tekrar kırılabileceğine işaret edildi.

Açıklamada, sıcaklığın Akdeniz'deki Sicilya ve Sardinya adalarında 48 derecelere ulaşmasının beklendiği belirtildi.

İtalya'nın Roma, Napoli, Taranto ve Foggia gibi bölgelerinde sıcaklığın zaten yüksek seyrettiğini belirtilen açıklamada, İspanya'nın orta bölgelerinde gelecek hafta sıcaklığın 44 dereceyi geçeceği kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ESA Kara Yüzey Sıcaklığını İzleme Görevi'nde çalışan Benjamin Koetz, Büyük Okyanus'ta düzensiz aralıklarla oluşan su ısınmalarının (El Nino) bu yıl iklimden gıda üretimine, sağlıktan suya kadar birçok alanda etkisinin görüldüğünü anlattı.

Dünyada haziran ayı, 1976'da ölçülen değerlerin yaklaşık 1 derece üstüne çıkarak tarihin en sıcak haziranı olmuştu.

Avrupa'da ise 2022 yılı kış ayları tarihin en sıcak kışı olarak kayıtlara geçmişti.

Tıp alanında akademik çalışmaların yer aldığı Nature Medicine dergisi, Avrupa'da geçen yaz etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle çoğu İtalya, Yunanistan, İspanya ve Portekiz'de olmak üzere 60 bin kişinin öldüğüne işaret etmişti.

Bu durumu değerlendiren Kızılhaç, bu yazın daha sıcak olacağını göz önünde bulundurarak turistlere ve vatandaşlara dikkatli olma çağrısı yaptı.

AA

Okunma Sayısı: 246
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Avrupa'da sıcaklık rekorları kapıda

    "Bizim bu halimizi görenler şaşırıyor"

    Hizbullah ve İsrail arasındaki gerginlik daha da tırmandı

    'İsrail, Kudüs'teki etnik temizlik suçlarını derinleştiriyor'

    1 kg balın maliyeti 110,76 lira olarak belirlendi

    BMGK'nin Kıbrıs açıklamasına KKTC'den tepki

    Asıl hastalık, hizmetten uzak kalmaktır

    Yunanistan'daki Büyük Mason Locası önünde EYP ile saldırı düzenlendi

    Provokasyonların hedefi insanları birbirine düşürmek

    Hukuka dönülmeden AB süreci canlanmaz

    Asıl sorun çifte standart

    Vergi ve zamla ekonomi kurtulur mu?

    Minimum 7.2’lik deprem bekliyoruz

    Şanlıurfa'da kuduz tedavisi gören 28 yaşındaki Lütfü Seray vefat etti

    Cidde’de namaz odaklı günlük hayat yaşanıyor, Ezan okununca dükkanlar hemen kapanıyor

    Cihaz eksikliği hekimlere ‘şiddet’ olarak dönüyor

    Balıkesir - Susurluk'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

    Şeyh Abdülbaki El-Hüseyni vefat etti

    İnsani yardıma Rus vetosu

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mikail YAPRAK

    Kıssalarla hayat dersleri
    M. Latif SALİHOĞLU

    Meçhûl mezarın sırr-ı hikmeti (2)
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Barla’dan Ödemiş’e okur buluşmaları
    Genel

    Minimum 7.2’lik deprem bekliyoruz
    Ali FERŞADOĞLU

    “Ümmetim yanlışta ittifak etmez” hadisi...
    Muzaffer KARAHİSAR

    Hafız Hasan Hüseyin Erol (1943-2023)
    Cevher İLHAN

    Gerçekler bilinmesin diye…
    Ahmet BATTAL

    Taşra camilerinin protokol kapıları
    Genel

    Asıl sorun çifte standart

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.