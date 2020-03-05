Avrupa’da vicdanın sesi

Avrupa Parlamentosu Yunanistan’a sığınmacılara uyguladığı şiddete son vermesi çağrısında bulunurken, Almanya’da “Sınırları aç”, “AB’nin utancı” sloganıyla gösteri düzenlendi.

Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi 59 milletvekili, “Yunanistan sınırından geçmek isteyen sığınmacılara kabul edilemez biçimde şiddet uygulandığını” belirterek, Yunanistan’a “şiddete son ver” çağrısında bulundu. 59 AP üyesinin AB Komisyonuna yazdığı mektupta, Yunanistan kara ve deniz sınırında “durumun son derece endişe verici olduğunu” vurgulandı, Yunan makamları ulusal ve uluslararası yasalara uymaya çağırıldı. Yunanistan’ın bu kişiler için topraklarına yasal erişim hakkı sağlamak ve sığınmacı prosedürlerini uygulamakla yükümlü olduğu belirtilen mektupta, “Yerel halk ve koruma başvurusunda bulunanlara tarifsiz ve kabul edilemez biçimde şiddet uygulanmaktadır.” ifadesine yer verildi. Mektupta, Yunanistan’a “uyguladığı şiddete son vermesi” çağrısında bulunuldu.

Uluslararası Af Örgütü de açıklama yapmıştı

Uluslararası Af Örgütü’nden yapılan açıklamada da Yunan yetkililerin, düzensiz göçmenlerin iltica taleplerini kayda geçirmeyi durdurma, “mümkünse” yeni gelenleri kaynak ülkeye geri gönderme ve Türkiye sınırlarında silâhlı tatbikat yapma kararı aldığına işaret edilmişti. Açıklamada, Yunanistan’ın düzensiz göçmenlerin ülkeye girişini önlemeye dönük insanlık dışı tedbirlerinin bu kişilerin hayatlarını riske attığı ifade edilmişti.

‘Sınırları aç, hayat kurtar’

Almanya’da Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin sınırlarının sığınmacılara açılması için gösteri düzenlendi. “Seebrücke Berlin” inisiyatifinin çağrısıyla “sınırları aç, hayat kurtar” sloganıyla başşehir Berlin’de düzenlenen gösteride AB’nin mülteci politikası protesto edildi ve sığınmacılara “AB’nin kapılarının” açılması istendi. Yunan sınırındaki sığınmacılarla dayanışma içinde olunduğu yönünde sloganlar atan göstericiler, “Sınırları aç”, “AB’nin utancı” ve “Bu benim Avrupam değil” şeklinde dövizler taşıdı. “Seebrücke Berlin” inisiyatifi gösteriye 8 bin kişinin katılığını belirtirken Berlin polisi bu sayıyı 3 bin 500 olarak açıkladı. Almanya’nın başka şehirlerinde de benzer gösterilerin yapıldığı bildirildi. Brüksel - aa