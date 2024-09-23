Avrupa’da yılda 250 bin çocuk kayboluyor

Avrupa, ABD, Hindistan, Rusya, Almanya ve Meksika gibi ülkelerde kaybolan çocukların insan kaçakçılığı gibi suçlara maruz kaldığına dikkat çekildi.

Toplum Çalışmaları Enstitüsü’nden Doç. Dr. Asmin Kavas’ın kaleme aldığı ‘Kaybolan Çocuklar Krizi: Türkiye ve Dünyada Mevcut Durum, Zorluklar ve Çözüm Önerileri’ başlıklı raporda, önemli verilere yer verildi. Son olarak, Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın kaybolup cansız bedenine ulaşılması, bu trajik gerçeği bir kez daha gündeme taşıdı. Enstitü Direktörlerinden Doç. Dr. Asmin Kavas, Türkiye’deki kaybolan çocuklar meselesinin derinleştiğini belirterek, “Her geçen gün daha fazla çocuğun kaybolması, toplumun gözleri önünde yaşanan ve çözüm bekleyen bir trajediyi derinleştiriyor” dedi. Raporda, dünya genelinde kaybolan çocukların durumu da ele alındı. Avrupa’da her yıl yaklaşık 250 bin çocuğun kaybolduğu belirtildi. Hindistan’da ise her 8 dakikada bir çocuğun kaybolduğuna ve bu çocukların insan kaçakçılığı gibi suçlara maruz kaldığına dikkat çekildi. ABD, Hindistan, Rusya, Almanya ve Meksika gibi ülkelerde kaybolan çocuk sayıları ise korkutucu boyutlara ulaşıyor. Haber Merkezi

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