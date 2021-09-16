Avrupa’daki artış Türkiye’yi de etkileyecek

Avrupa’da doğal gaz fiyatlarındaki astronomik artış devam ediyor.

Kıt’ada gaz fiyatları için gösterge olan Hollandalı Title Transfer Facility’de (TTF) Ekim vadeli bin metreküp gazın fiyatı dün tarihi yükselişle ilk defa 900 dolar seviyesi aştı ve 943 doları gördü. Böylece bir yılda Avrupa’da gaz fiyatları beşe katlanmış oldu. Sözcü’nün haberine göre Türkiye’nin boru hatları üzerinden şu an bin metreküpünü yaklaşık 240 dolara satın aldığı Rus gazının fiyatının ekim başında 270 dolara yükselmesi bekleniyor. Yani, Türkiye’nin uzun dönemli sözleşmeyle aldığı gazın fiyatı Avrupa’daki mevcut astronomik seviyeye çıkmayacak. Ancak geçen yıl dibe vuran sıvılaştırılmış doğalgaz fiyatlarının da Avrupa’daki fiyatlar gibi hızla artması sebebiyle BOTAŞ’ın ithalat maliyetleri hızla artacak. GazDay Genel Müdürü Mehmet Doğan, bu kış aylarında doğalgaz ve elektriğe çok yüksek zamların gelmesinin kaçınılmaz olduğunu, aksi takdirde BOTAŞ’ın çok ağır zarara gireceğini söyledi.