Avrupa’dan Afrika’ya hızlı tren

İspanya ve Fas hükümetleri tarafından yeniden canlandırılan planlara göre, bir denizaltı tüneli günün birinde Avrupa’nın yüksek hızlı demiryolu ağını Kuzey Afrika’ya bağlayabilir.

İspanya, ülkeyi Fas’a bağlaması planlanan bir demiryolu tüneli olan Cebelitarık Boğazı sabit bağlantısının tasarım çalışması için 2,3 milyon euroluk fon sağlandığını cuma doğruladı. İki ülkenin 2009’dan beri rafa kaldırılmış olan projeyi yeniden başlatmak istediklerini nisanda açıklamalarının ardından bu gelişme yaşandı. “Avrupa-Afrika Cebelitarık Boğazı sabit bağlantısı” diye bilinen proje, Dover’la Calais arasındaki Manş Tüneli’ne benzeyerek, aralarında 14,5 kilometre olan kıtaları bağlayan köprü olabilir. Haber Merkezi

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