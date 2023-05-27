Avrupa’dan İsrail’e “yıkımları durdur “çağrısı

Avrupa Birliğinin (AB) ve 10 Avrupa ülkesinin Filistin’deki diplomatik temsilcileri, İsrail’e işgal altındaki Batı Şeria’da yıkım ve insani yardımlara el koyma gibi uygulamaları durdurma çağrısında bulundu.

Belçika, Fransa, İtalya, İspanya, İsveç ve İngiltere konsolosluklarının yanı sıra AB, Danimarka, Finlandiya, Almanya ve İrlanda’nın Filistin’deki temsilcilikleri ortak bir açıklama yayınladı. Açıklamada, “işgalci güç olarak İsrail’den tüm yıkım ve el koyma uygulamalarını durdurması, insani yardım kuruluşlarının işgal altındaki Batı Şeria’ya ve Doğu Kudüs’e engelsiz şekilde ulaşımının sağlanması” talep edildi. İnsani yardımların ulaşımına hiçbir şekilde engel olunmaması gerektiği vurgulanan açıklamada, İsrail’e “tahrip edilen veya el konulan tüm insani yardımların iadesi ya da telafi edilmesi” çağrısı yapıldı. AA

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