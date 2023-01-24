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25 OCAK 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 53

'Avrupa için pahalıya mal olacak'

24 Ocak 2023, Salı 17:00
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) kabul edilen ve Devrim Muhafızları Ordusu'nun "terör" listesine alınmasını talep eden tasarının sonuçlarının "Avrupa için pahalıya mal olacağını" söyledi.

İran devlet televizyonuna göre, Abdullahiyan, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Bakanlar Konseyi 26. Toplantısında konuştu.

AP'de kabul edilen ve Devrim Muhafızları Ordusu'nun "terör" listesine alınmasını talep eden tasarıya tepki gösteren Abdullahiyan, "Kuşkusuz Avrupa için bu tür duygusal eylemlerin sonuçları pahalıya mal olacaktır. Bu yüzden doğru yol, diplomasi, yapıcı etkileşim ve akılcılığa odaklanmaktır." dedi.

İsveç'te Kuran-ı Kerim'in yakılması: Batı'nın verdiği destek kabul edilemez

İsveç'teki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim'in yakılmasına ilişkin ülkesinin tepkisini dile getiren Abdullahiyan, söz konusu eylemi kınadıklarını belirtti.

Abdullahiyan, "Batılı ülkelerin, İlahi dinlerin kutsallığını hedef alan bu eylemlere ifade özgürlüğü kisvesi altında destek vermesi kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Bölge ülkeleri arasında EİT gibi çok taraflı mekanizmalardan oluşan işbirlikleri önemli

Son yıllarda dünyada yaşanan gelişmeler ve bölgeye etkilerinin bölge ülkeleri arasında yakınlaşma ve uyum sağlama gerekliliğini artırdığını vurgulayan Abdullahiyan, "Kovid-19 ve yıkıcı etkileri ile son dönemde dünyada yaşanan gıda güvenliği ve enerji güvenliği krizleri, ekonomik büyüklükleri ne olursa olsun farklı ülkelerin kırılganlıklarını açıkça ortaya koydu. Bu nedenle, tüm dünya ülkeleri ve bölge için gelecekte yaşanabilecek şoklara karşı direnci güçlendirmek, bir tercih değil zorunluluktur." şeklinde konuştu.

Abdullahiyan, bu doğrultuda, bölge ülkeleri arasında EİT gibi çok taraflı mekanizmalardan oluşan kolektif işbirliklerinin önemli olduğunu dile getirdi.

Afganistan'da "kapsayıcı hükümet oluşturulmalı" vurgusu

Konuşmasında Afganistan'daki duruma da değinen Abdullahiyan, EİT'nin bu ülkeye yönelik yardım politikasını benimsediğini belirtti.

Abdullahiyan, Afganistan'da kapsayıcı bir hükümetin kurulması konusunda ülkesinin çağrısını yineleyerek, "Afganistan'da kapsayıcı bir hükümetin kurulması, yalnızca yardım programlarına ve ülkenin yeniden inşasına yardımcı olmakla kalmaz, bu aynı zamanda terör operasyonlarının, mültecilerin ve uyuşturucu kaçakçılığının bölge için neden olduğu tehditleri de azaltır." değerlendirmesinde bulundu.

Afganistan'daki Taliban hükümetinin Afgan kadınlarının üniversite eğitim hakkını askıya almasına da işaret eden Abdullahiyan, "Afganistan İcra Heyeti'nin, kadınları ve kız çocuklarını eğitimden mahrum bırakma eylemini merhametli İslam dininin öğretilerine aykırı buluyor ve bundan derin endişe duyduğumuzu ifade ediyoruz." diye konuştu.

Özbekistan Dışişleri Bakan Vekili Bahtiyar Sadiov'un ev sahipliğinde Taşkent'te düzenlenen EİT Dışişleri Bakanları 26. Toplantısına Türkiye, Azerbaycan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Tacikistan ve Türkmenistan dışişleri bakanları katılıyor.

AP, 19 Ocak'ta, AB tarafından İran'a daha fazla yaptırım getirilmesi, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye yaptırım uygulanması, Devrim Muhafızları Ordusu'nun AB'nin terör listesine alınması taleplerini içeren ancak bağlayıcılığı olmayan bir karar tasarısını kabul etmişti.

AA

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