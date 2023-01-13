Avrupa ile Türkiye arasında vize duvarı yükseliyor

Avrupa Birliği'yle genişleme müzakereleri donmuş olsa da hala aday ülke olan Türkiye'nin vatandaşlarının Schengen bölgesine vize alması giderek zorlaşıyor.

Schengen Bölgesi ve Türkiye arasında vize retleriyle görünmez bir duvar yükselirken, Avrupa Birliği yetkilileri retlerin olağan dışı seviyede olmadığını savunuyor. T24'ün haberine göre, Avrupa ülkeleri dış temsilcilikleri ret cevabını verirken, genellikle iki gerekçe gösteriyor. Birincisi Schengen vize uygulamasının üçüncü maddesi, seyahat etmek için yeterli maddi kaynaklara sahip olunduğunu kanıtlayan belgelerin ibraz edilmemesi. İkincisi de vize geçerlilik süresi dolmadan önce üye ülke topraklarından çıkılacağına dair makul şüphelerin bulunması. Haber Merkezi

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