Avrupa, işçi arıyor

Avrupa ülkelerinde çalışan açığı giderek artıyor. 2022 yılının ikinci çeyreğinde Avrupa Birliği’nde (AB) işçi açığı oranı yüzde 3 oldu. İşçi açığının en fazla olduğu ülke yüzde 5,1 ile Hollanda.

AB İstatistik Ofisi verilerine göre Covid-19 salgını sonrası Avrupa’da iş gücü açığı artmaya devam ediyor. Koranavirüs salgını öncesi 2019 yılının son çeyreğinde yüzde 1,9 olan bu açık 2020’nin ilk çeyreğinde yüzde 1,6’ya kadar gerilemişti. Açık bu tarihten itibaren kademeli olarak artarak yüzde 3’e ulaştı.

İş gücü açığı oranı nedir?

İngilizcede “job vacancy” olarak adlandırılan kavramın Türkçesi “açık iş”. Ancak bu kavram daha kolay anlaşılması için çoğunlukla “eleman açığı”, “işçi açığı” ve “iş açığı” gibi ifadelerle kullanılıyor.

AB istatistik kurumuna göre açık iş, “ücret ödemek şartıyla yeni açılmış bir pozisyon, henüz istihdam edilmemiş bir iş veya yakın zamanda boşalacak bir pozisyon” olarak tarif ediliyor. Açık en fazla Hollanda’da, en az Bulgaristan ve Romanya’da 2022 ikinci çeyreği itibariyle işçi açığının en fazla olduğu ülke yüzde 5,1 ile Hollanda. AB ortalaması yüzde 3. En düşük oran ise yüzde 0,9 ile Bulgaristan, İspanya ve Romanya’da.

Almanya’da çalışan açığı oranı yüzde 4,5. İskandinav ülkelerinde de işçi açığı oranı AB ortalamasının üstünde. Norveç’te iş pozisyonlarının yüzde 3,8’i, İsveç’te yüzde 3,6’sı ve Finlandiya’da yüzde 3’ü boş durumda.

Almanya’da açık pozisyon sayısı 1,9 milyon

Sayı olarak bakıldığında ise Avrupa ülkelerinde açık iş sayısının en yüksek olduğu ülke açık ara Almanya. 2022’nin ikinci çeyreğinde Almanya’da açık iş sayısı 1 milyon 910 bin oldu. İkinci sıradaki Hollanda’da bu sayı 476 bin. Eurostat verilerinde Türkiye yer almıyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Türkiye’deki açık iş sayısını her ay açıklıyor. Ancak muhtemel metodolojik farklılıklardan dolayı Türkiye verisi ile Avrupa verilerini karşılaştırmak yanıltıcı olabilir. İŞKUR’un Haziran 2022 verilerine göre yılın ilk yarısında 1 milyon 174 bin açık iş alındı. Haziran 2022’de ise İŞKUR’un işverenlerden aldığı açık iş sayısı 237 bin oldu.