Avrupa kısıtlamaları tekrar getiriyor

Vak’aların yükselmesiyle alarma geçen Avrupa ülkeleri, tekrar sıkı tedbirler devreye sokmaya başlıyor.

Avrupa genelinde ülkeler, yeni dalga koronavirüsü enfeksiyonlarının önüne geçmek için tekrar sıkı tedbirler devreye sokmaya başlıyor. Virüsün çok hızlı yayılan ve kıt’ayı etkisi altına alan Omicron varyantının sebep olduğu yeni kısıtlamalara karşı, Paris’ten Barcelona’ya kadar birçok şehirde protesto çağrıları da yapılıyor. Vak’a sayılarının yükselmesi Fransa’yı alarma geçirirken, Avusturya da seyahat kısıtlamalarını sertleştirdi. Paris, havaî fişekli Yeni Yıl kutlamalarını iptal ederken, Danimarka’da da sinema ve konser salonları, eğlence parkları ve müzelere kepenk vuruldu. İrlanda Başbakanı Micheal Martin, halka seslendiği konuşmasında, yeniden dirilen virüse karşı hayatları ve geçimleri korumak için yeni kısıtlamaların gerekli olduğunu vurguladı. Martin, “Bunların hiçbiri kolay değil. Hepimiz COVID ve gerektirdiği kısıtlamalar yüzünden çok yorgunuz. İniş-çıkışlar, hayal kırıklıkları, yılgınlıklar herkes üzerinde büyük hasar bıraktı. Ama yüzleştiğimiz gerçeklik de bu” ifadelerini kullandı.

Hollanda’dan ‘kapanma’ kararı

Diğer ülkelerden daha da ileri tedbirlere dair işaretler geliyor. Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Noel ve Yeni Yıl’i da kapsayan dönemde katı bir kapanma uygulamasının hayata geçirileceğini açıkladı. Rutte, âcil özellik taşımayan bütün dükkânlar, restoranlar, kuaförler ve spor salonlarının kapatılması dahil yeni tedbirlerin bugünden itibaren uygulamaya gireceğini ve 14 Ocak’a kadar yürürlükte kalacağını bildirdi. Rutte, “Hollanda tekrar kapanıyor. Omicron varyantıyla üzerimize doğru gelen beşinci dalga sebebiyle bunu yapmak zorundayız” dedi. Geçen hafta yeni vaka sayılarının rekorlara ulaştığı İngiltere’de de hükümet, iç mekânlarda maske zorunluğunu daha önce yeniden getirmiş ve gece kulüpleriyle büyük faaliyetlere katılmak isteyenlere aşı kartı ya da negatif sonuçlu koronavirüsü testi göstermeleri şartı getirmişti.

Haber Merkezi

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ABD’de Kovid-19 ölümleri 1 milyona yaklaştı

ABD’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 171 artışla 805 bin 823’e yükseldi. Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD’de virüs tesbit edilenlerin sayısı 193 bin 296 artışla 50 milyon 706 bin 733’e çıktı. Son 24 saatte 2 bin 171 kişinin daha ölmesiyle ülke genelinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 805 bin 823’e ulaştı. Washıngton - aa