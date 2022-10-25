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25 EKİM 2022 SALI - YIL: 53

'Avrupa'nın ana gaz tedarikçisi olacağız'

25 Ekim 2022, Salı 01:28
İsrail Başbakanı Yair Lapid, Lübnan ile imzalanacak deniz sınırı anlaşmasını "tarihi" olarak nitelendirdi ve ülkesinin yakın gelecekte Avrupa'nın en önemli gaz tedarikçisi haline geleceğini ifade etti.

İsrail Başbakanlığının resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Lapid, resmi temaslarda bulunmak üzere İsrail'e gelen Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile Tel Aviv'de görüştü.

İsrail Başbakanı, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, deniz sınırı anlaşmasına işaret ederek, "Perşembe günü Lübnan ile tarihi bir anlaşma imzalayacağız. İsrail yakın gelecekte Avrupa'nın ana gaz tedarikçisi olacak." dedi.

Lapid, orta ve uzun vadede yeşil ve yenilenebilir enerjiye çözümler bulmak için çalışmak gerektiğine dikkati çekti.

İki başbakanın görüşmesinde, İsrail ve Avrupa arasındaki enerji iş birliğinin yanı sıra iklim ve yapay zeka dahil olmak üzere çeşitli alanlarda ikili ilişkileri geliştirmenin yolları ele alındı.

İran dosyasına ve İran'daki protestolara da değinilen görüşmede Lapid, "temel hakları için mücadele eden İranlı kadınları takdir ettiğini" dile getirdi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Tel Aviv'e gelen Hollanda Başbakanı Rutte'nin ziyareti yarın sona erecek.

ABD Uluslararası Enerji İşleri Özel Koordinatörü Amos Hochstein, dün yaptığı açıklamada, İsrail ve Lübnan arasında deniz sınırlarının çizilmesi konusundaki anlaşmanın 27 Ekim'de imzalanacağını duyurmuştu.

İsrail ile Lübnan arasındaki deniz sınırı anlaşmazlığı

İsrail ile Lübnan arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı 5 bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını öne sürüyor. Lübnan tarafı ise tartışmalı bölgenin 2 bin 290 kilometrekare olduğunu savunuyor.

ABD ara buluculuğundaki dolaylı müzakereler, 5 Haziran 2022'de İsrail'in Kariş Gaz Sahası'ndan gaz arama ve çıkarma işlemlerini tamamlandığını duyurmasıyla hız kazanmıştı.

İsrail Başbakanı Lapid, 11 Ekim'de, Lübnan'la deniz sınırlarının çizilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını bildirmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı da İsrail ile deniz sınırı çizimi müzakerelerinde ara bulucu konumdaki ABD'nin gönderdiği nihai anlaşma tasarısında, Lübnan'ın tüm haklarının korunduğunu açıklamıştı.

AA

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