Avrupa’nın başkentinde gece uçuşu yasaklanıyor

Brüksel Belediye Meclisi, Belçika’nın başkenti üzerinde gece uçuşlarının yasaklanmasını ve Brüksel Ulusal Havalimanı’na gidiş ve dönüş uçuşlarından kaynaklanan gürültü kirliliğini sınırlamayı amaçlayan bir önergeyi kabul etti.

Belediye meclisi, iktidar çoğunluğunun yanı sıra muhalefetteki Les Engages ve Mouvement Reformateur (MR) milletvekilleri tarafından onaylanan önergesinde, Federal Hükümetten Brüksel üzerinden 22:00 ile 07:00 saatleri arasında uçuşları yasaklamasını talep etti. Önerge ayrıca hükümetten sağlık, çevre ve ekonomik konuları dikkate alarak, havalimanındaki hareketlere yıllık bir sınır koymasını ve modeli veya yaşı nedeniyle gürültü emisyonları, eşikleri aşan belirli uçak kategorilerini yasaklamasını istiyor.

Ayrıca belediye meclisi, hükümetin, genel çıkarlara, kamu sağlığına ve halkın güvenliğine saygı göstermek için, mümkün olduğunca ve rüzgar standartlarına uygun olarak, yoğun nüfuslu bölgelerde uçuşlardan kaçınma ilkesini sürdürmesini talep ediyor. Talepler aynı zamanda yasalara ve özellikle Brüksel Bölgesi’nin 27 Mayıs 1999 tarihli ‘Gürültü’ Kararnamesi’ne ve infaz edilebilir mahkeme kararlarına uygunluğu da içeriyor.

(TRT Haber)