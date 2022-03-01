'Avrupa’nın en kötü insani krizi haline gelebilir'

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Ukrayna’daki trajedi ile herkesin potansiyel feci sonuçları olabilecek büyük bir bölgesel krizle karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna’da devam eden savaş nedeniyle olağanüstü toplanan BM Genel Kurul toplantısında üye devletlerin temsilcilerine hitap etti.

Ukrayna’daki savaşın bir an önce durması gerektiğini belirten Genel Sekreter, "Çocuklar da dahil olmak üzere sivillerin ölümüyle sonuçlanan bu artan şiddet kesinlikle kabul edilemez. Yeter artık. Askerlerin kışlalarına geri dönmeleri gerekiyor. Liderlerin barışa gitmesi gerekiyor.” diye konuştu.

Guterres, Rusya’da nükleer kuvvetlerin yüksek alarma geçirilmesini de “ürpertici bir gelişme” olarak niteleyerek, “Ukrayna için bir trajedi ile karşı karşıyayız, aynı zamanda hepimiz için potansiyel olarak feci sonuçları olabilecek büyük bir bölgesel krizle karşı karşıyayız.” uyarısında bulundu.

"Avrupa’nın on yıllardır en kötü insani krizi haline gelebilecek bir durumla yüz yüzeyiz"

Yüz binlerce Ukraynalının savaştan kaçmak için ülke içinde yerinden edildiğini ve sınırları geçtiğini belirten Guterres, "Her dakika artan mültecilerle, kolayca Avrupa'nın on yıllardır en kötü insani krizi haline gelebilecek bir durumla yüz yüzeyiz." ifadesini kullandı.

Guterres, güvenlik arayışı içindeki Ukraynalılara kapılarını açan komşu ülkelere gösterdikleri şefkat ve cömertlik için minnettar olduğunu kaydederek, bu dayanışmanın ırk, din, etnik köken ayrımı yapılmaksızın yaygınlaştırılmasının önemli olduğunu vurguladı.

BM’nin Ukrayna halkını terk etmeyeceğini ve insani yardımları artırma konusunda kararlı olduklarını aktaran Guterres, bu konuda şimdiye kadar atılan adımlara ek olarak yarın Ukrayna içindeki yerinden edilenlerin ve sınırları geçenlerin ihtiyaçlarını kapsayacak yeni bir eşgüdümlü iki acil durum çağrısı başlatacaklarını bildirdi.

"Tek gerçek çözüm barıştır"

Guterres, şöyle devam etti:

"İnsani yardım, hayati önem taşımaktadır ama bu bir çözüm değil. Sadece çatışmanın en kötü etkilerini tedavi ediyor. Tek gerçek çözüm barıştır. Ukrayna'ya yönelik saldırı, uluslararası hukuka ve BM Şartı'na dayanan çok taraflı sisteme meydan okuyor. Kötüleşen çatışmaların olası sonuçlarından bazıları üzerinde düşünmek bile ürkütücüdür. Bölgesel tansiyon yükseliyor. En son güvenlik önlemleri, herkes için yüksek risklerin altını çiziyor. Krizin ekonomik yansımaları yaygın bir etki yapacaktır.”

BM’ye üye her devletin BM Şartı ilkelerine göre hareket etmesi gerektiğini hatırlatan Guterres, "Şimdi silahlar konuşuyor ama diyalog yolu her zaman açık kalmalı. İyi niyetli müzakerelere girmek ve tüm sorunları barışçıl bir şekilde ele almak için asla geç değildir." diye konuştu.

Guterres, dünyanın birçok farklı şehirlerinde yapılan savaş karşıtı gösterilere de değinerek, Ukrayna ve Rus halkının barış istediğini sözlerine ekledi.

BM Genel Kurul Başkanı Shahid'den "ateşkes" çağrısı

BM Genel Kurulu'nun 76. dönem başkanı Abdulla Shahid ise toplantıda yaptığı konuşmada, "Tüm tarafların diplomasiye ve diyaloğa tam dönüşü için bugün acil ateşkes çağrımı yeniliyorum." dedi.

Ukrayna'da hızla kötüleşen durum ve devam eden askeri harekat konusunda ciddi endişe duyulduğunu dile getiren Shahid, "Rusya Federasyonu'nun askeri saldırısının, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini ihlal ettiği ve BM ilkeleriyle bağdaşmadığı" hatırlatmasında bulundu.

Genel Kurul Başkanı, savaş ortamında kadın ve çocukların gördüğü zarara atıf yaparak uluslararası hukuk ilkelerini hatırlattığı konuşmasında, "Savaşın kazananı yoktur, ancak sayısız hayat paramparça olur. Bu nedenle, insani yardım çabalarının güvenliği ve erişimi garanti edilmelidir." ifadelerini kullandı.

Shahid, II. Dünya Savaşı'ndan sonra daha barışçıl bir dünya için imzalanan BM Sözleşmesinin egemen eşitlik ilkesine dayandığını vurguladı ve "Devam eden askeri saldırı bununla uyuşmuyor. Bu, örgütün kurucularına ve temsil ettiği her şeye bir hakarettir. Şiddete son verilmelidir." diye konuştu.

Shahid ayrıca, BM'nin uluslararası barış ve güvenliği sağlamak için kurulduğunu,193 Üye Devleti ile Genel Kurul'un, "insanlığın ortak vicdanını" temsil etmekte olduğunu kaydetti.

Ukrayna karar tasarısının oylaması ertelenebilir

Öte yandan, BM diplomatik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, bugün Genel Kurul'a sunulacak Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını kınayan karar tasarına son halinin verilmediği ve içeriğindeki bazı sert ifadelerin yumuşatılabileceği kaydedildi.

Diplomatik kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, mevcut taslakta yer alan Genel Kurul'un, Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı saldırıları "kınayacağı" ibaresi yerine "en güçlü ifadelerle duyduğu üzüntüyü dile getireceği" şeklinde değiştirilmesi için taslağın üzerinde çalışıldığı bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca taslakta yapılacak değişikliklerle Genel Kurul üyelerinden mümkün olan en fazla sayıda ülkenin desteğinin alınmasının hedeflendiği ifade edildi.

Taslakta yapılacak değişiklikler için zamana duyulan ihtiyacın yanı sıra, 193 üyeden oluşan Genel Kurul'da konuşmacı listesinin uzunluğundan dolayı oylamanın çarşamba günü yapılması yönünde ayrıca görüş birliğine varıldığı bildirildi.

An itibarıyla ara verilen BM Genel Kurulu'nun olağanüstü toplantısına, New York saati ile 15.00'te devam edilecek.