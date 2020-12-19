Avrupa Parlamentosu Çin’e yaptırım istedi

AVRUPA PARLAMENTOSU, ÇİN’İN UYGUR TÜRKLERİNE VE DİĞER MÜSLÜMANLARA YÖNELİK KÖTÜ MUAMELESİNİ KINAYARAK, YAPTIRIM UYGULAMAK İÇİN AB ÜLKELERİNE ÇAĞRIDA BULUNDU.

ZORLA ÇALIŞTIRMAYA TEPKİ

Avrupa Parlamentosu milletvekillerinin kabul ettiği tasarıda “Çin hükümetinin yürüttüğü zorla çalıştırma, özellikle Uygur, Kazak, Kırgız ve diğer Müslüman azınlık gruplarının Sincan’daki fabrikalarda ve kapalı kamplarda sömürülmesi sistemi” kuvvetli şekilde kınandı.

HIZLICA YAPTIRIM UYGULANSIN

Tasarıda şu ifadelere yer verildi: “Avrupa Parlamentosu, üye ülkelere ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi’ne, Sincan’da Uygurların ve diğer Müslüman Türklerin zorla çalıştırılmaları için topluca tutuklanması politikasından sorumlu devlet kurumlarına yaptırım uygulanması çağrısında bulunmaktadır.”

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AP, Çin’e yaptırım istedi

AVRUPA PARLAMENTOSU, ÇİN’İN SİNCAN UYGUR ÖZERK BÖLGESİNDE UYGUR TÜRKLERİNE VE DİĞER MÜSLÜMANLARA YÖNELİK KÖTÜ MUAMELE Yİ VE ZORLA ÇALIŞTIRMA UYGULAMASINI KINANDI.

Müslümanlar kamplarda tutuluyor

Avrupa Parlamentosu (AP), Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesinde Uygur Türklerine ve diğer Müslümanlara yönelik kötü muameleyi ve zorla çalıştırma uygulamasını kınayarak, bundan sorumlu tutulan Çinli yetkililere yaptırım için AB ülkelerine çağrıda bulundu. Avrupa Parlamentosu milletvekilleri, siyasî grupların “Zorla çalıştırma ve Sincan Uygur Özerk Bölgesindeki Uygurların durumu” konulu ortak karar tasarısını kabul etti. Tasarıda “Çin hükümetinin yürüttüğü zorla çalıştırma, özellikle Uygur, Kazak, Kırgız ve diğer Müslüman azınlık gruplarının Sincan’daki fabrikalarda ve kapalı kamplarda sömürülmesi sistemi, zorla çalıştırılan kişilerin Çin’in başka yerlerine gönderilmesi, bilinen Avrupa markaları ve şirketlerinin zorla çalıştırmadan faydalandığı gerçeği” kuvvetli şekilde kınandı.

İŞ İLİŞKİLERİ KESİLSİN

Milletvekilleri, özel sektörden Sincan ile ilişkilerini değerlendirmelerini, arz zincirlerinde insan haklarına uyulduğunun tespiti için denetim yapmalarını, uyulmuyorsa iş ilişkilerini kesmelerini istedi. Ayrıca Çin’in Sincan bölgesinde bağımsız gözlem yapabilmesi için uluslar arası gözlem grubuna izin vermesi talep edildi. Tasarıda AB’nin insan hakları ihlâli yapan kişi, kurum ve kuruluşlara yaptırım uygulanmasını sağlayacak “Küresel İnsan Hakları Yaptırım Rejimini” 7 Aralık’ta kabul ettiği hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi: “Avrupa Parlamentosu, üye ülkelere ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi’ne, Çinli yetkililer ve Sincan Üretim ve İnşaat şirketi gibi, Sincan’da Uygurların ve diğer Müslüman Türklerin zorla çalıştırılmaları için topluca tutuklanması politikasından sorumlu devlet kurumlarına yaptırım uygulanmasını hızlıca değerlendirmeleri çağrısında bulunmaktadır.”