"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 ARALIK 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Avrupa Parlamentosu Çin’e yaptırım istedi

19 Aralık 2020, Cumartesi 00:01
AVRUPA PARLAMENTOSU, ÇİN’İN UYGUR TÜRKLERİNE VE DİĞER MÜSLÜMANLARA YÖNELİK KÖTÜ MUAMELESİNİ KINAYARAK, YAPTIRIM UYGULAMAK İÇİN AB ÜLKELERİNE ÇAĞRIDA BULUNDU.

ZORLA ÇALIŞTIRMAYA TEPKİ

Avrupa Parlamentosu milletvekillerinin kabul ettiği tasarıda “Çin hükümetinin yürüttüğü zorla çalıştırma, özellikle Uygur, Kazak, Kırgız ve diğer Müslüman azınlık gruplarının Sincan’daki fabrikalarda ve kapalı kamplarda sömürülmesi sistemi” kuvvetli şekilde kınandı.

HIZLICA YAPTIRIM UYGULANSIN

Tasarıda şu ifadelere yer verildi: “Avrupa Parlamentosu, üye ülkelere ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi’ne, Sincan’da Uygurların ve diğer Müslüman Türklerin zorla çalıştırılmaları için topluca tutuklanması politikasından sorumlu devlet kurumlarına yaptırım uygulanması çağrısında bulunmaktadır.”

***

AP, Çin’e yaptırım istedi

AVRUPA PARLAMENTOSU, ÇİN’İN SİNCAN UYGUR ÖZERK BÖLGESİNDE UYGUR TÜRKLERİNE VE DİĞER MÜSLÜMANLARA YÖNELİK KÖTÜ MUAMELE Yİ VE ZORLA ÇALIŞTIRMA UYGULAMASINI KINANDI.

Müslümanlar kamplarda tutuluyor

Avrupa Parlamentosu (AP), Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesinde Uygur Türklerine ve diğer Müslümanlara yönelik kötü muameleyi ve zorla çalıştırma uygulamasını kınayarak, bundan sorumlu tutulan Çinli yetkililere yaptırım için AB ülkelerine çağrıda bulundu. Avrupa Parlamentosu milletvekilleri, siyasî grupların “Zorla çalıştırma ve Sincan Uygur Özerk Bölgesindeki Uygurların durumu” konulu ortak karar tasarısını kabul etti. Tasarıda “Çin hükümetinin yürüttüğü zorla çalıştırma, özellikle Uygur, Kazak, Kırgız ve diğer Müslüman azınlık gruplarının Sincan’daki fabrikalarda ve kapalı kamplarda sömürülmesi sistemi, zorla çalıştırılan kişilerin Çin’in başka yerlerine gönderilmesi, bilinen Avrupa markaları ve şirketlerinin zorla çalıştırmadan faydalandığı gerçeği” kuvvetli şekilde kınandı. 

 İŞ İLİŞKİLERİ KESİLSİN

Milletvekilleri, özel sektörden Sincan ile ilişkilerini değerlendirmelerini, arz zincirlerinde insan haklarına uyulduğunun tespiti için denetim yapmalarını, uyulmuyorsa iş ilişkilerini kesmelerini istedi. Ayrıca Çin’in Sincan bölgesinde bağımsız gözlem yapabilmesi için uluslar arası gözlem grubuna izin vermesi talep edildi. Tasarıda AB’nin insan hakları ihlâli yapan kişi, kurum ve kuruluşlara yaptırım uygulanmasını sağlayacak “Küresel İnsan Hakları Yaptırım Rejimini” 7 Aralık’ta kabul ettiği hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi: “Avrupa Parlamentosu, üye ülkelere ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi’ne, Çinli yetkililer ve Sincan Üretim ve İnşaat şirketi gibi, Sincan’da Uygurların ve diğer Müslüman Türklerin zorla çalıştırılmaları için topluca tutuklanması politikasından sorumlu devlet kurumlarına yaptırım uygulanmasını hızlıca değerlendirmeleri çağrısında bulunmaktadır.” 

 

 

Okunma Sayısı: 270
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Avrupa Parlamentosu Çin’e yaptırım istedi

    Küresel salgının son 24 saati

    “Ablukayı” kırma çağrısı

    5 ilde günlük vaka sayıları düşüşe geçti

    Sivil alan gittikçe daralıyor

    Kumar parası ile sponsor olunur mu?

    Asgari sefalet

    Türkiye genelindeki sokağa çıkma kısıtlaması başladı

    Sürü bağışıklığı stratejisi başarısız olan İsveç alarm durumuna geçti

    Erdoğan - Merkel görüşmesinde neler konuşuldu?

    Türkiye'de son 24 saatte 246 vefat ve 26 bin 410 yeni vaka!

    Antalya'daki vaka sayısı yüzde 100 düşüş gösterdi

    Türkiye'den Yunanistan'a tepki: Sebahattin Bayram’ın tutuklanmasını kınıyoruz

    Hz. Mevlânâ’ya duâ

    Koronavirüse yakalanan Macron'dan sağlık durumu hakkında açıklama

    Bakanlıktan sağlık çalışanları için "meslek hastalığı" genelgesi

    Sembolik su kesintileri yapılması şart

    Türkiye’ye 6 milyar euro ödendi

    MEB: Uzaktan eğitim 22 Ocak'a kadar devam edecek

    ABD alarmda: Korsanlar, Nükleer Güvenlik İdaresinin ağlarına da erişmiş!

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Zor zamanda sağlam duruş
    Ali HAKKOYMAZ

    Ahirzaman yorgunluğu
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet BATTAL

    Adalet ve Hürriyet kitabımızın özeti - 4
    Süleyman ALIÇ

    Allah'tan korkmazlar mı?
    Genel

    Avrupa Parlamentosu Çin’e yaptırım istedi
    Cevher İLHAN

    “Türkiye’de yoksulluk yok”muş
    Mehmet ÇETİN

    Rıdvan Ayral
    Sinan Özden

    Zulümattan nura yönelmek zamanı
    Ali FERŞADOĞLU

    Beşer dinsiz yaşayamaz, İslâma gelecek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.