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24 NİSAN 2020 CUMA - YIL: 51

Avrupa ülkelerinde tedbirler gevşemeye devam ediyor

24 Nisan 2020, Cuma 19:00
Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek amacıyla katı önlemler alan bazı Avrupa ülkeleri, salgının yayılma hızının yavaşlamasıyla tedbirleri gevşetmeyi sürdürüyor.

Avusturya'da normalleşme süreci çerçevesinde, 15 Mayıs'tan itibaren okulların iki aşamada tam kapasiteli olarak kapılarını açması kararlaştırıldı. Eğitim Bakanı Heinz Fassmann, yaptığı açıklamada, ilk ve ortaokulların 15 Mayıs'ta, liselerin ise 29 Mayıs'ta yeniden açılacağını duyurdu.

Fassmann, sınıflardaki öğrenci sayısının azaltılacağını belirterek, iki gruba ayrılan sınıfların ilk kısmının pazartesi ve çarşamba, ikinci kısmının da perşembe ve cuma günleri eğitim göreceğini ifade etti.

Kovid-19 nedeniyle ölü sayısının 530’a, vaka sayısının 15 bin 11'e yükseldiği ülkede, Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, salgın nedeniyle alınan sınırlamaların belirli bir tarihe kadar uzatılabileceğini söyledi.

Çekya'da dışarı çıkma ve seyahat etme yasağı kaldırıldı

Çekya Sağlık Bakanı Adam Vojtech, mecliste yapılan görüşmeler sonucunda dışarı çıkma yasağının kaldırıldığını belirterek, insanların bugünden itibaren rahatça dışarı çıkabileceğini ve 10 kişilik gruplar halinde bir araya gelebileceklerini söyledi.

Öte yandan, dışarı çıkma yasağının kaldırılması seyahat etme özgürlüğünün de önünü açtı. Ancak yurt dışına çıkanların geri döndüklerinde 14 gün karantinada kalmaları gerekecek.

Sırbistan'da bu hafta da sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Sırbistan'da bazı tedbirler kademeli olarak kaldırılsa da mokağa çıkma yasağı bu hafta sonu da uygulanmaya devam edecek. Bugün saat 18.00'da başlaması planlanan sokağa çıkma yasağı, pazartesi günü saat 05.00'a kadar sürecek.

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, bugün Sırbistan'da görevli Avrupa Birliği (AB) büyükelçileri ile Kovid-19 salgınını görüştü. Toplantının ardından açıklama yapan Vucic, salgınla mücadelede AB'nin gönderdiği yardımlar için teşekkür etti.

Bosna Hersek'te bir entitede sokağa çıkma yasağı kalktı

Bu arada, Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Bosna Hersek Federasyonunda (FBIH) 21 Mart'tan beri uygulanan gece sokağa çıkma yasağı bugünden itibaren kaldırıldı.

FBIH Sivil Koruma Birimi Başkanı Fahrudin Solak, yaptığı açıklamada, her gün 20.00-05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını duyurdu.

Almanya'da öğrencilerin maske takması istendi

Almanya Eğitim Bakanı Anja Karliczek, salgına karşı alınan önlemler kapsamında öğrencilere okullarda maske takma zorunluluğunun getirilmesini istedi.

Karliczek, Spiegel dergisine yaptığı açıklamada, öğrencilerin mesafeyi koruyamadığı yerlerde maske takma zorunluğu getirilmesi gerektiğini belirterek, sınıfta öğrencilerin mesafeli oturması durumunda maskelerin çıkarılabileceğini kaydetti.

Karliczek, Kovid-19 nedeniyle uzun bir süre katı kurallara uyulması gerektiğini vurgulayarak, "Aşı en erken gelecek yılın başında gelebilir." dedi.

Salgın sebebiyle birçok dersin iptal edildiğine de işaret eden Karlizcek, öğrencilerin cumartesi günleri de okula gitme olasılığı bulunduğunu kaydetti.

Almanya'da 4 Mayıs'tan itibaren okulların kademeli açılması planlanıyor.

Öte yandan, pazartesiden itibaren mağaza ve toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğu getiren Bavyera eyaletinde, bu kurala uymayanlar için cezalar belli oldu. Belirlenen yerlerde maske takmayanlara 150 avro, çalışanların maske takmadığı mağazaların sahiplerine ise 5 bin avroya kadar para cezasına verilebilecek.

Bu arada, 23 Mayıs'ta düzenlenmesi planlanan Almanya Kupası da Kovid-19 sebebiyle ertelendi. Almanya Futbol Federasyonundan (DFB) yapılan açıklamada, Almanya Kupası final maçının ne yapılacağının henüz belli olmadığı belirtildi. Almanya Kupası'nda oynanacak yarı final maçları için de bir tarih belirlenmedi.

Ramazanın ilk cuması cemaatsiz kılındı

Bu arada, salgın tedbirleri kapsamında toplu ibadet etmek yasak olduğundan, ramazan ayının ilk cuma namazı birçok ülkede cemaatsiz kılındı. Bazı ülkelerde, cuma namazları müftülüklerin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı.

AA

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