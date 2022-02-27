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27 ŞUBAT 2022 PAZAR - YIL: 53

Avrupa ülkelerinden art arda hava sahalarını Rusya'ya kapatma kararı

27 Şubat 2022, Pazar 17:30
Almanya, Finlandiya, Danimarka, İsveç, İtalya, Avusturya, Belçika ve Hollanda Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle hava sahalarını Rus uçaklarına kapatma kararı aldı.

Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle ülkenin hava sahasını Rus uçaklarına kapatacağını duyurdu.

Haberde, Ulaştırma Bakanı Volker Wissing'in ARD'ye ülkesinin Rusya'ya yerel saatle 15.00'ten itibaren hava sahasını kapatacağını doğruladığı belirtildi.

Ulaştırma Bakanlığının Twitter hesabından dün yapılan paylaşımında, "Bakan Volker Wissing Alman hava sahasının Rus uçaklarına kapatılmasını destekliyor ve bunun için hazırlıkların tamamlanmasını istedi." ifadesi kullanılmıştı.

Avusturya hava sahasını Rus uçaklarına kapattı

Avusturya Çevre, Ulaştırma ve Teknoloji Bakanı Leonere Gewessler, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Avusturya'nın, Avrupa Birliği (AB) Rusya'ya hava sahasını kapatırsa bunu destekleyeceğini ifade etti.

Birlikte hareket edildiğinde alınan yaptırım kararlarının etkili olacağını vurgulayan Gewessler, bütün kararların en hızlı şekilde uygulanmasının önemli olduğuna dikkati çekti.

Gewessler, ülkesinin gerekli bütün önlemleri aldığını belirterek, "Avusturya, alınan karar doğrultusunda tüm Rus uçaklarına hava sahasını hemen kapatacak." ifadesini kullandı.

Avusturya Hava Yolları (AUA) da Rus hava sahasını kullanmayacağını ve bu ülkeye uçuşların durdurulduğunu bildirdi.

Avusturya'nın kararının ardından Avrupa'da yaklaşık 10 ülke hava sahasını Rusya'ya kapatmış oldu.

Belçika, hava sahasını Rusya'ya kapattı

Belçika Başbakanı Alexander de Croo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Belçika hava sahasının tüm Rus uçaklarına kapatıldığını belirterek "Uçaklar, insanları birbirine bağlayanlara açıklar, vahşice saldırmaya çalışanlara değil." ifadesini kullandı.

Belçika Başbakanı dün de Ukrayna'nın askeri yardım talebine karşılık vereceklerini bildirmiş, bu kapsamda 2 bin otomatik silah ve 3 bin 800 ton yakıt gönderileceğini açıklamıştı.

Belçika'nın ayrıca gelecek dönemde de NATO gücü kapsamında Romanya'ya 300 asker göndereceği kaydedilmişti.

İtalya, hava sahasını Rusya'ya kapattı

Başbakanlığın, Twitter hesabından "Ukrayna" etiketiyle yapılan paylaşımda, "İtalya, hava sahasını Rusya'ya kapatıyor." ifadesi kullanıldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rus uçaklarına hava sahasını kapatan Avrupa ülkelerine İtalya da eklendi.

Diğer yandan, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, daha önce açıkladığı İtalya'nın Ukrayna'ya sağlayacağı 110 milyon avroluk mali katkıya ilişkin Twitter'dan bir paylaşım yaptı.

Di Maio paylaşımında, "Ukraynalı mevkidaşım Dmitro Kuleba'ya aktardığım üzere, kardeşçe bir ilişki geliştirdiğimiz insanlara İtalya'nın desteğinin ve dayanışmasının somut bir ifadesi olarak Kiev hükümetine 110 milyon avronun ivedilikle ödenmesi için kararı imzaladım." ifadesine yer verdi.

Hollanda hava sahasını Rusya'ya kapatıyor

Hollanda Altyapı ve Su İşleri Bakanı Mark Harbers, kararı sosyal medyada hesabından duyurdu.

Harbers, "Hollanda hava sahasında gereksiz ve vahşi şiddet uygulayan bir rejime yer yoktur. Hollanda bu nedenle bu akşam hava sahasını Rus uçaklarına kapatmaya hazırlanıyor." ifadesini kullandı.

Finlandiya hava sahasını Rusya'ya kapatıyor

Avrupa basınına yansıyan haberlere göre, Finlandiya Ulaştırma Bakanı Timo Harakka, sosyal medya hesabından, Finlandiya'nın, Rus uçaklarının ülkesinin hava sahasını kullanmasını yasaklamaya hazırlandığını açıkladı.

Söz konusu yasağın "kısa bir süre sonra" yürürlüğe gireceğini belirten Harakka, net tarih vermedi.

Finlandiya'nın Rusya ile 1300 kilometrelik sınırı bulunuyor.

İngiltere, Bulgaristan, Çekya, Polonya, Romanya, Slovenya, Letonya, Litvanya, Estonya ve Almanya hava sahalarını Rusya'ya kapatma kararı almıştı.

Rusya da cevaben İngiltere, Bulgaristan, Çekya, Polonya ve Romanya'ya hava sahasını kapatmıştı.

Danimarka ve İsveç, hava sahalarını Rusya'ya kapatıyor

Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod, devlet televizyonu DR'ye yaptığı açıklamada, Rus uçaklarının hava sahasını kullanmasını yasaklamaya hazırlandıklarını belirterek "Hava sahamızı Rusya'ya kapatma gücümüz var ve buna hazırlanıyoruz. Ukrayna işgalini durdurmak için (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in gücünü çökertmeliyiz." ifadesini kullandı.

İsveç Avrupa Birliği (AB) Bakanı Hans Dahlgren de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle İsveç'in hava sahasını Rus uçaklarına kapatacağını söyledi.

Dahlgren, AB ülkelerinin tamamının hava sahasını Rusya'ya kapatması için baskı yapacaklarını da sözlerine ekledi.

Fransa da hava sahasını Rus uçaklarına kapatıyor

Fransa, bu akşamdan itibaren hava sahasını Rus uçaklarına kapatacağını duyurdu.

Fransa Ulaştırma Bakanı Jean-Baptiste Djebarri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Fransa'nın bu akşamdan itibaren hava sahasını Rus uçaklarına ve hava yollarına kapatacağını belirtti.

Djebarri, Rusya'nın "işgaline karşı" Avrupa'nın birlik içinde olduğunu vurguladı.

Öte yandan, Fransa Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, France Inter radyosunda yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya asker göndermeyeceklerini belirtti.

Bu ülkeyi askeri ekipman göndererek desteklediklerini ifade eden Attal, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a ihtiyaç duyduğu askeri ekipman konusunda detaylı liste gönderdiğini söyledi.

 

AA

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