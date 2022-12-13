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13 ARALIK 2022 SALI - YIL: 53

Avrupa'ya Kovid-19 seyahat kısıtlamalarını tamamen kaldırma tavsiyesi

13 Aralık 2022, Salı 15:30
Avrupa Birliği (AB) Konseyi, üye ülkelere Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamalarının tamamını kaldırma tavsiyesinde bulundu.

AB Konseyi, Kovid-19 seyahat kısıtlamalarıyla ilgili tavsiye kararını güncelledi.

Güncellenmiş kararda, halk sağlığı gerekçe gösterilerek uygulanan yasakların tamamen geri alınması gerektiği belirtildi.

Salgının kötüleşmesi halinde AB üyesi ülkelerin seyahatler için koordineli şekilde aşı, test ve karantina zorunluluğu gibi uygun tedbirleri yeniden devreye sokabileceği ifade edildi.

Kovid-19 hastalığına yol açan virüsün yeni ve endişe sebebi olan bir varyantının ortaya çıkması durumunda üye ülkelerin acil, ortak ve geçici seyahat sınırlamaları koyabileceği kaydedildi.

Kovid-19 salgınının ortaya çıkmasından sonra AB ülkeleri Haziran 2020'den itibaren zorunlu olmayan seyahatlere kısıtlama getirmişti.

Daha sonra aşamalar halinde gevşeyen tedbirler kapsamında aşı olunduğunu veya hastalığı geçirdiğini belgeleyen Kovid-19 sertifikası, maske zorunluluğu, seyahat öncesi negatif sonuçlu test gibi birçok önlem bulunuyordu.

Salgının hafiflemesiyle birlikte bu önlemlerin neredeyse tamamı fiilen uygulanmıyordu.

AA

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