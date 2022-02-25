Avrupa yeni göç dalgasına hazırlanıyor

Ukrayna’nIn komşuları, Rus işgali sonrası bu ülkeden büyük bir göç dalgasına hazırlanıyor.

Rus hava saldırılarının başlamasından sonra çok sayıda kişi başşehir Kiev’i terk etti. Birçok şehirde yollar kapanırken bazı kişilerin yürüyerek Polonya ve Macaristan’a geçtikleri görüldü. Polonya, Ukrayna sınırında göçmen kabul merkezleri kurdu. Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, bir “göçmen dalgasına” hazır olduklarını söyledi. Birlemiş Milletler Mülteciler Örgütü işgalin siviller üzerinde ağır sonuçları olacağı uyarısında bulundu. Bölge temsilcisi Roland Schilling, “Çok büyük sayılar bekliyoruz” dedi. BBC Türkçe’nin haberine göre, Slovakya ve Macaristan, muhtemel göçmen akını için sınıra takviye birlikler gönderdi. Almanya, göçmen kabul eden Doğu Avrupa ülkelerine destek vereceğini duyurdu. Haber Merkezi

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