"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 AĞUSTOS 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Avrupa yeniden kapanıyor

30 Ağustos 2020, Pazar 23:01
Koronavirüsünün yaz tatilinin ardından hızla artışa geçtiği Avrupa, tedbirleri arttırıyor. Hükümetler virüsün hızlı arttığı ülkelerden gelen yolculara sınırlarını kapatma kararlarını açıklamaya başladı.

Dünyada 832 binden fazla kişinin canına mal olan koronavirüsü salgınının yeniden hız kazandığı Avrupa’da, hükümetler sert tedbirleri arttırıyor. Amerikanınsesi’ndeki habere göre Adım adım yabancı ziyaretçilere kapanma tedbirleri açıklayan Avrupa ülkelerinde, yaz tatili sebebiyle kaldırılan Schengen sınırları içindeki ülke sınırlarının da yeniden kapatılması konusu tartışılmaya başlandı. AB içinde sınırlarını “tamamiyle” kapattığını duyuran ilk ülke ise Macaristan oldu. Başbakan Victor Orban’ın makamı, 1 Eylül’den itibaren Macaristan’da oturmayanların ülkeye girişlerinin yasaklandığını açıkladı.

Sokaklar maskelendi

Fransa ve Almanya’da virüsün hızlı yayıldığı şehirlerde, kapalı mekânların yanı sıra sokaklarda da maske takma zorunluluğu geldi. Yasağa uymayanlara Almanya’da 50, Fransa’da 135 Euro para cezası verileceği duyuruldu. Berlin, Paris ve Zürih şehirlerinde ise çoğunlukla aşırı sağ muhaliflerin destek verdiği gruplar, maske takma ve aşı olmaya karşı eylem düzenlediler. Almanya Başbakanı Angela Merkel Cuma günü yaptığı konuşmada, salgının sonbahar ve kış aylarında “daha da zorlaşmasını” beklediğini açıkladı.  Geçen hafta ortalama 7 bin vak’a artışı ile Avrupa’da virüsün en hızlı yayıldığı Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Virüs sürekli artan bir dinamik gösteriyor. Ülkeyi tümüyle kapatmamak için her türlü tedbiri almak zorundayız” dedi. Fransız hükümeti 21 ilde kırmızı seviye alarm ilân ederek, Paris, Marsilya ve Strasbourg gibi büyük illerde sokakta maske takılmasını zorunlu hale getirdi. Vak’alardaki artış, Avrupa Birliği yönetimini de harekete geçirdi. Ülkelerin tek tek sınırları kapatmasını istemeyen Brüksel, bu konuda ortak karar alınmasını çağrısını yineledi. AB büyükelçileri sınırlar konusunda düzenli olarak gerçekleştirdikleri toplantılarda Schengen sınırları dışından gelen ülkeleri de sınırlıyor. AB, turizm sezonu boyunca Schengen dışında 14 ülkeye sınırlarını açmıştı.

Avrupa’da ders başı

Avrupa’da tam okulların başlayacağı hafta vak’a sayılarının yüksek artış sergilemesi hükümetleri daha sert tedbirler almaya itti. İtalya’da, öğrenciler arasında 1 metre mesafe sağlandığı takdirde maske takılmayacak, ancak bu mesafe sağlanamayan sınıflarda maske zorunlu olacak. Fransa’da 11 yaşın üstündeki bütün öğrencilere maske takma zorunluluğu getirilirken, Yunanistan’da anaokulundan itibaren çocuklar zorunlu maske takacaklar. İspanya’da 6 yaşından itibaren bütün öğrenciler sürekli maske takmak zorunda olacaklar. Yunanistan’da her sınıfta en fazla 17 öğrenci sınırı getirildi; Sırbistan ve Bosna’da ise bu sayı 15 ile sınırlı tutulacak.

***

Üniversiteler ikinci dalganın merkezi olabilir

İngiltere’de üniversiteler birliği açıklama yaparak, Eylül ayında öğrenime başlanırsa, koronavirüsün ikinci dalgasının üniversite öğrencilerini etkileyeceği konusunda uyardı. Üniversite ve Kolej Birliği, hükümetin üniversiteleri açarak ‘bir sağlık krizini teşvik ettiğini’ ifade etti. İngiltere’de Eylül ayında üniversitelerin açılması halinde yaklaşık bir milyon öğrencinin eğitime başlayacağını ve bu durumun ‘üniversitelerde vakaları tetikleyebileceğini’ belirtti. Üniversite ve Kolej Birliği (UCU) Genel Sekreteri Jo Grady basına yaptığı açıklamada, sonbaharda başlaması beklenen koronavirüs ikinci dalgasının, ilk önce üniversite öğrencilerini etkileyeceğini belirtti.

***

Vak’a sayısı 25 milyonu geçti

Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tesbit edilen vak’a sayısı, dünya genelinde 25 milyon 182 bini aştı. Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vak’alara ilişkin güncel verilerin derlendiği “Worldometer” internet sitesine göre, dünya genelinde virüs sebebiyle 846 bin kişi öldü. Vak’a sayısı dünya genelinde 25 milyon 182 bin 313’e çıkarken, virüs belirlenen 17 milyon 515 bin 59 kişi sağlığına kavuştu. Dünyada tedavisi süren 6 milyon 820 bin 318 aktif vak’a bulunuyor. En fazla vak’a ve ölümün kaydedildiği ABD’de 6 milyon 139 bin 466 kişide Kovid-19 tesbit edildi, salgın sebebiyle 186 bin 857 kişi can verdi. Ankara – aa

Gazze’de sokağa çıkma yasağı uzatıldı

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bezm, Gazze’de düzenlediği basın toplantısında, sokağa çıkma yasağının 48 saat daha uzatılmasına ve şehirler arası ulaşımın yasaklanmasına karar verildiğini belirtti. Bezm, özellikle kuzey bölgelerinde daha sıkı tedbirler gerektiğini, bu bölgelerde şehir içi ulaşımın da yasaklandığını sözlerine ekledi. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, bugün 36 kişide daha Kovid-19 tesbit edildiğini, Mart ayından bu yana vaka sayısının 257’ye yükseldiğini, can kaybının 3, iyileşen kişi sayısının ise 72 olduğunu duyurmuştu. Gazze - aa

 

Okunma Sayısı: 376
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Avrupa yeniden kapanıyor

    AKP olağanüstü dönem partisi, normalleştikçe tükenecek

    AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Türkiye açıklaması

    ABD'de son 24 saatte 889 ölüm ve 43 bin yeni vaka!

    Bakan Koca: Ağır hasta sayımız artıyor

    Yangınlarda 'sigara' ilk sırada

    Okulların açılmayışı esnafı da vurdu

    Rakamlar gerçekleri söylemiyor

    'Kushner, Bin Selman'a BAE-İsrail anlaşmasına katılması için baskı yapıyor'

    Yüzde 64,2 projeyi istemiyor

    Rusya'daki vaka sayısı 1 milyona yaklaştı

    'Normalleşme'nin imzaları gelecek ay atılacak!
    📷

    Van Gölü'nün misafirleri ilgi odağı oldu

    Ailelere ''uzaktan eğitim'' tavsiyeleri

    Giresun'da vefat sayısı 10'a yükseldi

    Salgının ağır hissedildiği Hindistan, Brezilya ve Meksika'dan son gelişmeler

    ABD'de tansiyon düşmüyor

    Vaka sayısının 1 milyon 240 bini aştığı Afrika'da son durum?

    SNHR: Suriye'de alıkonulan 99 bin kişiden haber alınamıyor

    ÖTV'ye bir zam daha gelirken 'eğitim'de KDV oranı düşürüldü

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Cevher İlhan'ın babası vefat etti
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Bediüzzaman’ın İstanbul yolculuğu...
    Risale-i Nur'dan

    Fitne kapılarını kapamak, Şeriatın güzelliklerindendir
    Rifat OKYAY

    Paylaşılan lezzetler
    Süleyman KÖSMENE

    Faydasız sevap ne demektir?
    Mü'mine GÜNEŞ

    Bir masal ki gerçek ola!
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Rakamların dili ile korona
    Ali FERŞADOĞLU

    Asr-ı Saadet gençlik modeli
    Mehmet KARA

    “Sevindi-sevinmedi” polemiği!
    M. Said ZEKİ

    Zalime dalkavukluk, mazluma tahakküm

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.