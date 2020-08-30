Avrupa yeniden kapanıyor

Koronavirüsünün yaz tatilinin ardından hızla artışa geçtiği Avrupa, tedbirleri arttırıyor. Hükümetler virüsün hızlı arttığı ülkelerden gelen yolculara sınırlarını kapatma kararlarını açıklamaya başladı.

Dünyada 832 binden fazla kişinin canına mal olan koronavirüsü salgınının yeniden hız kazandığı Avrupa’da, hükümetler sert tedbirleri arttırıyor. Amerikanınsesi’ndeki habere göre Adım adım yabancı ziyaretçilere kapanma tedbirleri açıklayan Avrupa ülkelerinde, yaz tatili sebebiyle kaldırılan Schengen sınırları içindeki ülke sınırlarının da yeniden kapatılması konusu tartışılmaya başlandı. AB içinde sınırlarını “tamamiyle” kapattığını duyuran ilk ülke ise Macaristan oldu. Başbakan Victor Orban’ın makamı, 1 Eylül’den itibaren Macaristan’da oturmayanların ülkeye girişlerinin yasaklandığını açıkladı.

Sokaklar maskelendi

Fransa ve Almanya’da virüsün hızlı yayıldığı şehirlerde, kapalı mekânların yanı sıra sokaklarda da maske takma zorunluluğu geldi. Yasağa uymayanlara Almanya’da 50, Fransa’da 135 Euro para cezası verileceği duyuruldu. Berlin, Paris ve Zürih şehirlerinde ise çoğunlukla aşırı sağ muhaliflerin destek verdiği gruplar, maske takma ve aşı olmaya karşı eylem düzenlediler. Almanya Başbakanı Angela Merkel Cuma günü yaptığı konuşmada, salgının sonbahar ve kış aylarında “daha da zorlaşmasını” beklediğini açıkladı. Geçen hafta ortalama 7 bin vak’a artışı ile Avrupa’da virüsün en hızlı yayıldığı Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Virüs sürekli artan bir dinamik gösteriyor. Ülkeyi tümüyle kapatmamak için her türlü tedbiri almak zorundayız” dedi. Fransız hükümeti 21 ilde kırmızı seviye alarm ilân ederek, Paris, Marsilya ve Strasbourg gibi büyük illerde sokakta maske takılmasını zorunlu hale getirdi. Vak’alardaki artış, Avrupa Birliği yönetimini de harekete geçirdi. Ülkelerin tek tek sınırları kapatmasını istemeyen Brüksel, bu konuda ortak karar alınmasını çağrısını yineledi. AB büyükelçileri sınırlar konusunda düzenli olarak gerçekleştirdikleri toplantılarda Schengen sınırları dışından gelen ülkeleri de sınırlıyor. AB, turizm sezonu boyunca Schengen dışında 14 ülkeye sınırlarını açmıştı.

Avrupa’da ders başı

Avrupa’da tam okulların başlayacağı hafta vak’a sayılarının yüksek artış sergilemesi hükümetleri daha sert tedbirler almaya itti. İtalya’da, öğrenciler arasında 1 metre mesafe sağlandığı takdirde maske takılmayacak, ancak bu mesafe sağlanamayan sınıflarda maske zorunlu olacak. Fransa’da 11 yaşın üstündeki bütün öğrencilere maske takma zorunluluğu getirilirken, Yunanistan’da anaokulundan itibaren çocuklar zorunlu maske takacaklar. İspanya’da 6 yaşından itibaren bütün öğrenciler sürekli maske takmak zorunda olacaklar. Yunanistan’da her sınıfta en fazla 17 öğrenci sınırı getirildi; Sırbistan ve Bosna’da ise bu sayı 15 ile sınırlı tutulacak.

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Üniversiteler ikinci dalganın merkezi olabilir

İngiltere’de üniversiteler birliği açıklama yaparak, Eylül ayında öğrenime başlanırsa, koronavirüsün ikinci dalgasının üniversite öğrencilerini etkileyeceği konusunda uyardı. Üniversite ve Kolej Birliği, hükümetin üniversiteleri açarak ‘bir sağlık krizini teşvik ettiğini’ ifade etti. İngiltere’de Eylül ayında üniversitelerin açılması halinde yaklaşık bir milyon öğrencinin eğitime başlayacağını ve bu durumun ‘üniversitelerde vakaları tetikleyebileceğini’ belirtti. Üniversite ve Kolej Birliği (UCU) Genel Sekreteri Jo Grady basına yaptığı açıklamada, sonbaharda başlaması beklenen koronavirüs ikinci dalgasının, ilk önce üniversite öğrencilerini etkileyeceğini belirtti.

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Vak’a sayısı 25 milyonu geçti

Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tesbit edilen vak’a sayısı, dünya genelinde 25 milyon 182 bini aştı. Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vak’alara ilişkin güncel verilerin derlendiği “Worldometer” internet sitesine göre, dünya genelinde virüs sebebiyle 846 bin kişi öldü. Vak’a sayısı dünya genelinde 25 milyon 182 bin 313’e çıkarken, virüs belirlenen 17 milyon 515 bin 59 kişi sağlığına kavuştu. Dünyada tedavisi süren 6 milyon 820 bin 318 aktif vak’a bulunuyor. En fazla vak’a ve ölümün kaydedildiği ABD’de 6 milyon 139 bin 466 kişide Kovid-19 tesbit edildi, salgın sebebiyle 186 bin 857 kişi can verdi. Ankara – aa

Gazze’de sokağa çıkma yasağı uzatıldı

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bezm, Gazze’de düzenlediği basın toplantısında, sokağa çıkma yasağının 48 saat daha uzatılmasına ve şehirler arası ulaşımın yasaklanmasına karar verildiğini belirtti. Bezm, özellikle kuzey bölgelerinde daha sıkı tedbirler gerektiğini, bu bölgelerde şehir içi ulaşımın da yasaklandığını sözlerine ekledi. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, bugün 36 kişide daha Kovid-19 tesbit edildiğini, Mart ayından bu yana vaka sayısının 257’ye yükseldiğini, can kaybının 3, iyileşen kişi sayısının ise 72 olduğunu duyurmuştu. Gazze - aa