Avrupalı 2 firma ABD’de “kara liste”de

ABD Ticaret Bakanlığı, casus yazılım hizmeti veren Avrupa merkezli iki firmayı, gelişmiş izleme araçlarıyla ABD’nin ulusal güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle “ihracat kara listesine” aldı.

ABD Ticaret Bakanlığının, Yunanistan merkezli Intellexa ile İrlanda ve Makedonya’da da varlıkları bulunan Macaristan merkezli Cytrox şirketlerini “ihracat kara listesine” aldığı kaydedildi.

CASUS YAZILIMLA BAĞLANTILI

Intellexa ve Cytrox’un, gelişmiş gözetleme ve izleme araçlarıyla başta ABD ulusal güvenliği olmak üzere tüm dünyada organizasyonların bütünlüğüne zarar verdiği ve bireylerin mahremiyetini ihlal ettiği gerekçesiyle kara listeye alındığı aktarıldı.

Intellexa ve Cytrox’un, 2022’de Yunanistan’da ulusal istihbarat direktörü ve bir başka üst düzey bürokratın istifasına neden olan Predator casus yazılımıyla bağlantılı olduğu belirtildi.

Ayrıca, Cytrox firmasının, 2019’da İsrailli NSO Grup’la rekabet etmesi için kurulan Intellexa firmasının bir parçası olduğu ifade edildi. Bir dönem sık sık gündeme gelen Pegesus casus yazılımının üreticisi İsrailli NSO Grup da ABD Ticaret Bakanlığının kara listesine eklenmişti.