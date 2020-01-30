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30 OCAK 2020 PERŞEMBE - YIL: 50

Avrupalı aydınlardan Kavala çağrısı

30 Ocak 2020, Perşembe 22:28
İş insanı Osman Kavala’nın tutuklu yargılandığı dâvâda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararına rağmen ikinci kez tahliye edilmemesi Avrupa’da tepki çekti.

Aralarında İsveç’in eski başbakanı ve dışişleri bakanı olan Carl Bildt ile İngiliz tarihçi ve yazar Timothy Garton Ash’in de bulunduğu bir grup insan hakları savunucusu, Financial Times gazetesine yazdıkları açık mektupta Kavala’nın serbest bırakılması çağrısında bulundu. Gazete Duvar’ın haberine göre, mektupta, Kavala’nın tutukluğunun devamının ‘Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesindeki yükümlülüklerinin açık bir ihlâli’ olduğu vurgulandı; hafta başında alınan mahkeme kararının ‘gayrımeşrû olduğu’ ve ‘arkasında siyasî gerekçeler bulunduğu’ belirtildi.

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