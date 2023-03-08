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8 MART 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Avustralya'da 2 bin hektardan fazla ormanlık kül oldu

08 Mart 2023, Çarşamba 09:00
Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde, 5 Mart'ta başlayan ve henüz tamamının kontrol altına alınamadığı yangınlarda 2 bin hektardan fazla ormanlık alan kül oldu.

BBC'nin haberine göre, Yeni Güney Galler itfaiye yetkililerinin yaptığı açıklamada, eyaletin başkenti Sidney dahil birçok bölgede sıcak hava nedeniyle başlayan 33 yangından 10'unun henüz kontrol altına alınamadığı bildirildi.

Açıklamada, şiddetli rüzgarların alevlerin hızla yayılmasına sebep olduğu kaydedilirken yangın bölgesinde yaşayanlara tahliye çağrısı yapıldığı ifade edildi.

Henüz tamamı kontrol altına alınamayan yangınlarda 2 bin hektardan fazla ormanlık alanın kül olduğu belirtilirken bölgede gök gürültülü fırtınaların yeni yangınlara sebep olabileceği uyarısı yapıldı.

Yangında ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı bildirilmezken, bölgedeki bazı evlerin hasar gördüğü tespit edildi.

Avustralya'nın NSW eyaletinde dün hava sıcaklığının 40 santigrat derecenin üzerine çıkmasıyla, Ocak 2021'den bu yana en sıcak günlerin yaşandığı belirtildi.

Avustralya'nın NSW, Queensland, Victoria ve Güney Avustralya eyaletlerinde Eylül 2019'da başlayan ve yaklaşık 6 ay süren eşi görülmemiş ölçekteki orman yangınlarında doğrudan etkilenen 34, duman gibi zararlı etkilerden dolayı da 445 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülke tarihine "Kara Yaz" (Black Summer) olarak geçen yangınların yok ettiği 18 milyon hektardan fazla alanda 3 bin 500 ev, 5 bin 852 bina yanmış, çok sayıda hayvan telef olmuştu.

AA

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