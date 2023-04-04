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4 NİSAN 2023 SALI - YIL: 54

Avustralya'da federal hükümete ait cihazlarda TikTok yasaklandı

04 Nisan 2023, Salı 10:10
Avustralya, güvenlik endişeleri nedeniyle federal hükümete ait cihazlarda, Çinli sosyal medya platformu TikTok uygulamasının kullanılmasına yasak getiren "Beş Göz (Five Eyes)" olarak bilinen elektronik istihbarat ittifakının sonuncu üyesi oldu.

Karar, ​​​​​​​"Beş Göz" üyeleri ABD, Kanada, İngiltere ve Yeni Zelanda'nın da yasaklar konusunda benzer adımlar atması ardından geldi.

Başsavcı Mark Dreyfus, yaptığı açıklamada, istihbarat ve güvenlik teşkilatlarının tavsiyesine dayanarak bu yasağın "mümkün olan en kısa sürede" yürürlüğe gireceğini söyledi.

İlk olarak 1946'da ABD ile İngiltere arasında imzalanan; Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın katılımıyla genişletilen ve UKUSA şeklinde bilinen "elektronik istihbarat" ittifakı, Beş Göz (Five Eyes) olarak adlandırılıyor.

TikTok, güvenlik ve mahremiyet kaygıları nedeniyle gündemde

TikTok, güvenlik ve mahremiyet kaygıları nedeniyle Çin yanlısı görüşlerin yayılmasında kullanılabileceği ve kullanıcı bilgilerine erişilebileceği endişesiyle ciddi kısıtlamalarla karşı karşıya kalıyor.

Avrupa Birliği (AB) yürütme organı AB Komisyonu, 23 Şubat'ta güvenlik endişeleri nedeniyle çalışanlarına TikTok yasağı getirmişti.

AB kurumlarından Avrupa Parlamentosu da AB Komisyonu ve Konseyinin ardından çalışanlarına güvenlik endişeleri gerekçesiyle Çinli sosyal medya platformu TikTok'u yasaklamıştı.

Norveç'te Adalet Bakanı Emilie Enger Mehl, devletin tahsis ettiği telefona TikTok uygulaması yüklediğini bildirmemesi nedeniyle özür dilemek zorunda kalmıştı.

Danimarka Savunma Bakanlığı, siber güvenlik tedbirleri kapsamında çalışanlarının resmi hizmette kullanılan cihazlarda Çinli sosyal medya platformu TikTok'u kullanmasına yasak getirmişti.

Hindistan da gizlilik ve güvenlik endişeleri nedeniyle 2020'de TikTok ve mesajlaşma uygulaması WeChat dahil çok sayıda Çin menşeli uygulamanın ülkede kullanımını yasaklamıştı.

TikTok yasağı genişliyor

ABD'de de Beyaz Saray, Savunma Bakanlığı, İç Güvenlik Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı dahil birçok devlet kurumu, Kongre'de Aralık 2022'de yapılan oylamayı beklemeden TikTok'a yasak getirmişti.

ABD Temsilciler Meclisi de 28 Aralık 2022'de üyeleri ve çalışanlarının kullandığı resmi cihazlara TikTok uygulamasının indirilmesine ve kullanımına yasaklamıştı.

Kongre ve ABD silahlı kuvvetlerinin dışında ABD eyaletlerinin yarısından fazlası da uygulamayı resmi cihazlardan yasakladı.

ABD’nin yanı sıra Kanada, İngiltere ve Yeni Zelanda da yasaklar konusunda benzer adımlar atmıştı.

AA

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