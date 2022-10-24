Avustralya'da gündem şiddetli yağışlar ve seller

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW), Victoria ve Tazmanya eyaletlerinde şiddetli yağışların olduğu bildirildi.

Eyalet yetkilileri, ülkenin güneydoğusundaki NSW, Victoria ve Tazmanya'da etkili olan şiddetli yağışların, eyaletlerin bazı bölgelerinde sellere yol açtığını ifade etti.

NSW'nin Gulgong bölgesinde, yağışlar başlandığından bu yana haber alınamayan bir kadının cesedine ulaşıldığı açıklandı.

NSW Başbakanı Dominic Perrottet, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eyaletin birçok bölgesinin sellerden etkilendiğini ve birçoğunun daha sel tehdidi altında olduğunu belirtti.

Perrottet, hava şartlarının birkaç gün daha süreceğine dikkati çekerek halka tedbirli olmaları ve uyarıları takip etmeleri çağrısında bulundu.

Bu arada acil durum görevlileri, NSW'nin bazı bölgeleri için sel uyarısı yaparak buralarda yaşayanların tahliye edilmesini istedi.

Diğer yandan, Avustralya Meteoroloji Bürosu, ülkenin kuzey ve kuzeydoğu sahilleri için şiddetli fırtına uyarısında bulundu.