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1 MART 2020 PAZAR - YIL: 51

Avustralya’da Kovid-19 sebebiyle ilk ölüm

01 Mart 2020, Pazar 08:58
Çin’de ortaya çıktıktan sonra hızla yayılan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip koronavirüsten Avustralya’da ilk can ölüm yaşandı.

Batı Avustralya Eyalet Sağlık Şefi Andrew Robertson, Japonya'nın başkenti Tokyo yakınlarındaki Yokohama Limanı'nda karantinaya alınan "Diamond Princess" adlı yolcu gemisinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra Avustralya’da tedavi altına alınan 78 yaşındaki bir erkek hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Batı Avustralya’nın başkenti Perth’teki Sir Charles Gairdner Hastanesi'nde ölen kişinin ülkede bu hastalıktan ilk can kaybı olduğunu hatırlatan Robertson, "Bu çok trajik durum, Diamond Princess yolcu gemisi ile bağlantılı. Genel toplum ya da personel için risk yok." ifadesini kullandı. 

Ölen kişinin Diamond Princess gemisinde virüse yakalanan 79 yaşındaki eşinin de aynı hastanede tedavisinin sürdüğünü belirten Robertson, kadının durumunun stabil olduğunu bildirdi.

Avustralya, Yokohama Limanı'nda karantinaya alınan yolcu gemisinde bulunan 164 vatandaşını tahliye etmişti. Darwin yakınlarında Howard Springs'teki kampta karantinaya alınan Avustralyalıların 9’unda virüse rastlandığı açıklanmıştı.

Çin ve İran’dan gelenlere seyahat yasağı uygulayan Avustralya’da, şu ana kadar hayatını kaybeden kişi ile birlikte 26 kişide Kovid-19 tespit edilmişti.

AA

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