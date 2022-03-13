Avustralya ‘da uhuvvet kahvaltısı

10 Mart Perşembe günü Avustralya Nur Vakfı bahçesinde kahvaltı programı gerçekleştirildi.

Hanımlar için düzenlenen bu programda öncelikle beraber kahvaltı, ardından Risale-i Nur Dersi yapıldı. Her bir abla ve kardeşimizin evden getirdiği lezzetli ikramlıklar ve kahvaltı malzemeleri ile kurulan uzun kahvaltı sofrasında hoş sohbetler edildi. Aile hayatı hakkında hazırlanan Risale-i Nur seminerinin ardından, sorulan sorular üzerine hanımlar konu üzerinde müzakere ettiler. Müzakereli Risale-i Nur dersinin ardından içilen kahveler eşliğinde hanımlar arasında kurulan uhuvvet bağları programımızı daha da güzelleştirdi. Cennet bahçesi numunesi hükmünde olan Nur Vakfı bahçesinde yapılan bu programın tekrar yapılması temennisiyle program sona erdi. Avustralya - Fatih Yargı

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