Avustralya’da vaka sayılarındaki artış devam ediyor

Omicron'un alt varyantı BA.2'nin sebebiyle can kayıplarının sürdüğü Avustralya’da son 24 saatte Kovid-19’dan 40 kişi daha öldü, 47 bin 231 yeni vaka tespit edildi.

Eyalet Sağlık Bakanlıklarından yapılan açıklamalara göre, Avustralya genelinde 40 kişinin daha Kovid-19’dan ölmesiyle bugüne kadar ölenlerin sayısı 6 bin 609’a çıktı.

Sonbahar yaşanan ülkede, grip mevsiminin de devreye girmesiyle yeni vaka sayılarındaki artış devam ediyor.

Ülke genelinde 47 bin 231 Avustralyalının testinin pozitif çıkmasıyla Kovid-19’un ilk kaydedildiği günden bu yana virüse yakalananların sayısı 4 milyon 967 bin 993’e yükseldi.

Halen 477 binden fazla aktif vakanın bulunduğu ülkede, 151’i yoğun bakımda olmak üzere, 3 bin 243 kişi hastanede tedavi görüyor.

Avustralya’da, Kovid-19 aşısının çift dozunu yaptırılanların oranı yüzde 94,42, aşının üçüncü dozunu yaptıranların oranı da yüzde 60,08 olarak kayıtlara geçti.

Yeni Zelanda’da Kovid-19’dan 16 kişi daha öldü

Yeni Zelanda Halk Sağlığı Sağlık Genel Müdürü Dr. Ashley Bloomfield, Kovid-19’dan 16 kişinin daha öldüğünü açıkladı.

Yaşanan can kayıplarıyla ülkede virüsten ölenlerin sayısı 499’a çıktı.

Son 24 saatte 11 bin 63 Yeni Zelandalının testinin pozitif çıktığını duyuran Bloomfield, salgının başladığı günden bu yana toplam 786 bin 58 kişinin Kovid-19’a yakalandığını aktardı.

Halen 68 bin 400 aktif vakanın bulunduğu ülkede, 23’ü yoğun bakımda olmak üzere 622 kişi hastanede tedavi görüyor.

Yeni Zelanda’da sağlık durumu aşıya uygun olanların yüzde 95’i Kovid-19 aşısının çift dozunu, yüzde 73’ü de üçüncü dozunu yaptırdı.