Avustralya’dan yangın için yardım kampanyası

Türkiye’de devam eden orman yangınlarıyla ilgili sosyal medyada birçok yangın kampanyası başlatıldı.

Avustralya Nur Vakfı da, yeni bir kampanya için kamuoyuna çağrıda bulundu: “Bizlerde karınca misali Türkiye’deki yangında zarar gören afetzedelerin maddeten veya manen yanında yerimizi almak istiyoruz diyenler, bizimle WhatsApp üzerinden iletişim kurabilirler.” Avustralya Nur Vakfı, hangi coğrafyada, nerede bir felaket varsa oradaki halkın yaralarını sarmak için gayret sarf etmektedir. Şimdi de evi, eşyası ve hayvanları zarar gören, ihtiyaç sahibi ailelerin zaruri ihtiyaçlarına karşılamak için nakit para bağışında bulunulacak. Afetzedelerin yardımına koşmak için başlatılan bu kampanyaya katkı vermek isteyenler vakfın WhatsApp hattını arayabilirler. WhatsApp 61417386044 Yeni Asya - Sedat Serdar

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