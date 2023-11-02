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2 KASIM 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Avustralya Dışişleri Bakanı: Dünya Gazze'deki sivil ölümleri kabul etmeyecek

02 Kasım 2023, Perşembe 20:01
Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, uluslararası toplumun Gazze'deki sivil ölümleri kabul etmeyeceğini belirtti.

ABC News'in haberine göre, Bakan Wong, İsrail'in yoğun saldırısı altında bulunan Gazze'deki insani duruma ilişkin düzenlediği basın toplantısında, Avustralya'nın çatışmalara "insani ara verilmesi" çağrısını yineleyerek, gıda, ilaç, yakıt gibi acil insani yardım malzemelerinin Gazzelilere ulaştırılması gerektiğini söyledi.

 

İsrail'e desteğini yineleyen ve Tel Aviv'in "kendini savunma hakkı" olduğunu dile getiren Wong, Hamas'ı "terör grubu" olarak nitelendirdi.

Hamas'ın sivil altyapıyı kendisine kalkan yaptığını iddia eden Wong, söz konusu durumun İsrail'in uluslararası hukuka ve savaş kurallarına uyma yükümlülüğünü azaltmadığını belirterek, "Savaşta bile kurallar vardır." ifadesini kullandı.

Bakan Wong, uluslararası toplumun Gazze'de devam eden sivil ölümleri kabul etmeyeceğini vurguladı.

Wong, hükümetin Gazze'de mahsur kalan Avustralya vatandaşlarının tahliyesi için çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Çok sayıda Avustralya vatandaşının tahliye edilmeyi beklediğini dile getiren Wong, Gazze'deki vatandaşlarıyla ara ara iletişim kesintisi yaşadıklarını ancak tahliye edilmeyi bekleyenlere yardımcı olmaya çalıştıklarını kaydetti.

Avustralya'nın Kahire Büyükelçisi ile konuştuğunu belirten Wong, Mısır'a geçmeyi başaran Avustralyalıların sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Wong, Refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır'a geçen Avustralya vatandaşlarının arasında çocukların da olduğunu belirtti.

Bakan Wong, Mısır, Katar, İsrail ve ABD'nin dışişleri bakanlarına, vatandaşlarının tahliyesi konusunda verdikleri destek için teşekkür etti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülen İsrail askeri sayısı 16'ya yükseldi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'de el-Kassam Tugayları'nın elinde 240 İsrailli esir olduğunu kaydetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında 3 bin 648'si çocuk, 2 bin 290'ı kadın olmak üzere 8 bin 796 Filistinlinin şehit olduğunu, 22 bin 219 kişinin yaralandığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 130 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze'ye 26 Ekim'de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırılarının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

AA

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