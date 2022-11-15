Avustralya mahkum sayısını azaltabilir

Avustralya’da yapılan bir araştırmada, hapishane nüfusunun “toplumda risk oluşturmadan” üçte bir oranında azaltılabileceği tespit edildi.

Avustralya merkezli düşünce kuruluşu, “Institute of Public Affairs”te (IPA) yayınlanan araştırmada, şiddet içermeyen suç unsurları bulunan kişilerin hapsedilmesini engelleyen bir kanun reformu tavsiyesinde bulunuldu. Avustralya İstatistik Bürosu (ABS) verilerine göre, çalışmanın yazarı Profesör Mirko Bagaric, ülkede mahkum sayısının nüfusa oranının halihazırda 100 bin kişide 214 olduğunu, bu oranın 2030’a kadar 300’e çıkabileceğini aktardı. Bagaric, mahkumların yüzde 42’sinin şiddet ve cinsel içerikli suçlarda bulunmadığını belirtti.

YILDA 4 MİLYAR DOLAR HARCANIYOR

Araştırmada, ağır mülkiyet ve uyuşturucu suçlarından hapiste olan yüzde 10’luk bir kesimin tutukluluğu devam etse de hapishane nüfusunun üçte birinin azalabileceği de vurgulandı. Hapishane nüfusunun toplumda risk oluşturmayacak şekilde üçte bir oranında azaltılabileceği tespit edilen araştırmada, mahkumların sayısının azalmasıyla vergi ödeyenlerin 1,25 milyar Avustralya doları tasarrufta bulunabileceği öngörüldü. Araştırmada, her yıl yaklaşık 14 bin kişinin daha Avustralya toplumuna kazandırılabileceği aktarıldı. Avustralya, 2020 ile 2021 yılları arasında, hapishaneler için 4 milyar dolar harcama yapmıştı.