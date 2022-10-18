Avustralya'nın Kudüs kararı İsrail'i kızdırdı

Avustralya hükümeti, bir önceki hükümet zamanında 2018'de alınan Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını geri aldı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Avustralya hükümetinin Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığı yönündeki kararını geri aldığı gerekçesiyle ülkedeki Avustralya Büyükelçisinin gün içinde Dışişleri Bakanlığı'na çağırılacağını duyurdu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail, Avustralya hükümetinin, basiretsiz siyasi hesaplarla aldığı kararından hayal kırıklığı duyuyor. Kudüs, Yahudi halklarının 3 bin yıllık başkentidir. O ya da bu karara bakmaksızın İsrail'in ebedi ve birleşik başkenti olmaya devam edecektir." ifadeleri yer aldı.

Avustralya hükümetinin Batı Kudüs'e ilişkin kararı

İsrail basınındaki haberlere göre, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin her zaman "İsrail'in dostu olmaya" devam edeceğini belirterek Canberra'nın "İsrail ve gelecekteki Filistin'in uluslararası tanınmış sınırlar çerçevesinde barış içinde yaşayacağı iki devletli çözüm arayışına bağlı olduğunu" belirtti.

Avustralya hükümetinin, "Avustralya'yı adil ve devamlı iki devletli çözüm için uluslararası çabaya yeniden kattığı" paylaşıldı.

Açıklamada Dışişleri Bakanı Wong'un, "Avustralya hükümeti, Kudüs'ün nihai statüsünün barış görüşmelerinde çözülmesi gereken bir unsur olduğunu düşünmeye devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Avustralya'nın 2018'de bir önceki Başbakan Scott Morrison döneminde alınan Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma yönündeki kararını eleştiren Wong, bu dönemki adımını "tek taraflı ve tehlikeli bir karar, kazanımsız risk" diye niteledi.

Wong, Morrison'ın bu adımını büyük bir Yahudi nüfusa sahip Sydney'deki ara seçimi kazanmak için yapılmış bir hamle olarak eleştirdi.

Morrison hükümeti 9 yıl iktidarda kaldıktan sonra geçen mayısta merkez sol İşçi Partisine karşı seçimleri kaybetmişti.

Avustralya, 2018'de Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmiş ancak Tel Aviv'deki büyükelçiliğini taşımamıştı.

İsrail, 1967 yılındaki Altı Gün Savaşı'nın ardından Kudüs'ün doğusunu işgal etti. Uluslararası hukuka göre, Doğu Kudüs işgal altında kabul ediliyor.

Ancak İsrail, 1980 yılında tek taraflı şekilde Kudüs'ü "bütün ve birleşik başkenti" olarak ilan etti. İsrail'in bu kararı uluslararası toplum tarafından kabul görmedi. ABD, eski Başkan Donald Trump döneminde Mayıs 2018'de büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdı. Bu kararın ardından Kosova, Honduras ve Guatemala da büyükelçiliklerini Kudüs'e nakletti.