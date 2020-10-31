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1 KASIM 2020 PAZAR - YIL: 51

Avustralya’ya çok sayıda tabiî felaket uyarısı

31 Ekim 2020, Cumartesi 16:00
Ülkenİn önümüzdekİ yıllarda gİderek sayıları ve şİddetleri artan bİr dİzİ doğal felakete hazır olması gerektİğİ uyarısı yapılıyor.

Avustralya’da 2019-2020 yaz mevsiminde yaşanan büyük orman yangınları ardından başlatılan doğal felaketlerle ilgili araştırma sonuçlandı. Hazırlanan raporda ülkenin önümüzdeki yıllarda giderek sayıları ve şiddetleri artan bir dizi doğal felakete hazır olması gerektiği uyarısı yapılıyor. Geçen yıl çıkan ve şimdiye kadar görülmemiş boyutlardaki yangınlarda en az 33 kişi yaşamını yitirmişti. Doğal felaketlerle ilgili kapsamlı çalışma sonucunda hazırlanan raporda Avustralya hükümetine ne gibi önlemler alması gerektiği konusunda 80 tavsiye sunuldu. Bunlar arasında felaketler karşısında gösterilen ulusal çabaların, kullanılan araçların, iklim verilerinin geliştirilmesi de var. Raporda yangınlara iklim değişikliği dolayısıyla ortaya çıkan sıra dışı koşulların sebep olduğu tekrarlanıyor ama gelecekte daha kötülerinin geleceği beklentisi ifade ediliyor. BBC Türkçe’nin haberine göre, Avustralya hükümeti önerileri dikkatle ve teker teker değerlendireceğini söyledi.

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