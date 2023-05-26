Avusturya’da israfı önleyecek uygulama

Avusturya’da “israfı önlemek” için marketlere, atılan gıda ürünlerini bildirme şartı getirildi.

Avusturya Ulusal Meclisinde kabul edilen yeni düzenlemeye göre, 400 metrekare üzerinde, 5 şubesi bulunan marketler, her 3 ayda bir, son kullanma tarihi geçtiği için atılan gıda ürünlerini, Çevre ve Enerji Bakanlığına bildirecek. Ulusal Mecliste kabul edilen “israf ekonomisi yasası” doğrultusunda, marketlere, son kullanma tarihi geçen gıda ürünlerini bakanlığa bildirme şartı getirildi. Buna göre, 400 metrekarenin üzerinde ve 5 şubeye sahip marketler, her 3 ayda bir, son kullanma tarihi geçtiği için attıkları gıda ürünleriyle ilgili Çevre Bakanlığına haber verecek. Avusturya Çevre ve Enerji Bakanı Leonore Gewessler, yeni düzenleme ile bağış kültürünün artacağını ifade etti. Gewessler, “Hayat pahalılığının olduğu, onlarca insanın ay sonunu getirmekte güçlük çektiği bir süreçte, binlerce ton gıda ürününün çöpe atılması kabul edilemez.” dedi. AA

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