Avusturya’da ölü sayısı 5’e yükseldi

Avusturya’nın güneyindeki 4 eyalette etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle ölenlerin sayısı 5’e çıktı.

Ülkenin Karintiya, Tirol, Steiermark ve Aşağı Avusturya eyaletlerinde dün öğleden sonra yaşanan şiddetli fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Karintiya eyaletine bağlı Wolfsberg bölgesinde dün Aziz Andraer Gölü'nde yüzen 2 çocuğun fırtına nedeniyle devrilen ağaçların altında kalarak ölmesinin ardından, Aşağı Avusturya eyaletinde 3 kişi de aynı nedenden öldü. Polis, yaptığı açıklamada, Gaming beldesinde 3 kadının, devrilen ağaçların altında kalarak öldüğünü bildirdi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bölgede çok sayıda eve elektrik verilemedi. Tren seferlerinin iptal edildiği bölgede, otoyollar ve ana caddeler trafiğe kapatıldı. Hızı saatte 140 kilometreye ulaşan fırtınanın neden olduğu felakette yaralanan 20’ye yakın kişi, bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındı. Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ve Başbakan Karl Nehammer, felakete ilişkin Avusturya halkı için başsağlığı ve geçmiş olsun mesajları paylaştı.​​​​​​​ AA

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