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21 TEMMUZ 2020 SALI - YIL: 51

“Ayasofya kararı Müslümanlar için büyük müjde”

15 Temmuz 2020, Çarşamba 23:56
Irak’ta Şiî dinî merci Şeyh Cevad el-Halisi, Ayasofya’nın ibadete açılması kararının tüm Müslümanlar için büyük müjde ve sevinç olduğunu belirtti.

Halisi, Ayasofya’nın ibadete açılması kararına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Iraklı Şiî dinî merci Halisi, şunları kaydetti: “Bu vesileyle, ümmete ve özellikle de Türk liderliğine bu adımın Kudüs ve bütün Filistin’in hürleştirilmesi yolunda dönüm noktası olması çağrısında bulunuyoruz. Bunun da ancak ümmetin birliği ve bütün İslâm ülkelerindeki sömürgelerin  sonlandırılmasıyla mümkün olacağına inanıyoruz.”

 

AA

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