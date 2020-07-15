“Ayasofya kararı Müslümanlar için büyük müjde”

Irak’ta Şiî dinî merci Şeyh Cevad el-Halisi, Ayasofya’nın ibadete açılması kararının tüm Müslümanlar için büyük müjde ve sevinç olduğunu belirtti.

Halisi, Ayasofya’nın ibadete açılması kararına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Iraklı Şiî dinî merci Halisi, şunları kaydetti: “Bu vesileyle, ümmete ve özellikle de Türk liderliğine bu adımın Kudüs ve bütün Filistin’in hürleştirilmesi yolunda dönüm noktası olması çağrısında bulunuyoruz. Bunun da ancak ümmetin birliği ve bütün İslâm ülkelerindeki sömürgelerin sonlandırılmasıyla mümkün olacağına inanıyoruz.” AA

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