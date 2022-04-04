Azerbaycan, 55 binden fazla mayını imha etti

Azerbaycan, işgalden kurtarılan bölgelerde Ermenistan ordusunun döşediği 55 binden fazla mayın ve patlamamış mühimmatı etkisiz hale getirdi.

Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ bölgesi ve çevresindeki illerde geçmişte Ermeni güçlerce döşenen mayınları temizleme faaliyetleri sürüyor. İşgalden kurtarılan bölgelerde Ermenistan ordusunun döşediği yüz binlerce mayının bulunduğu tahmin ediliyor.

Mayın temizleme faaliyetlerini Azerbaycan Mayın Temizleme Ajansı (ANAMA) ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine bağlı istihkam birlikleri yürütüyor. Olağanüstü Haller Bakanlığı, Sınır Hizmetleri Komutanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Özel Mayın Arama Temizleme (ÖMAT) timleri de bu faaliyetlere katkı sunuyor.

"4 Nisan Dünya Mayın Farkındalık Günü" dolayısıyla edinilen bilgilere göre, 2. Karabağ Savaşı'nın bittiği 10 Kasım 2020'den bugüne kadar 23 bin hektar alan mayın temizleme uzmanlarınca tarandı. Taranan alanlarda 26 binden fazla patlamamış mühimmat, 19 binden fazla anti personel mayını, 10 bin anti tank mayını tespit edildi ve etkisiz hale getirildi.

10 Kasım 2020'den bugüne kadar Ermenistan güçlerinin işgal döneminde döşediği mayınların patlaması sonucu 30'u sivil 7'si asker 37 Azerbaycanlı hayatını kaybetti.

Söz konusu dönemde, 111 asker ile 49 sivil ise mayın patlaması sonucu yaralandı.

Ermenistan, Azerbaycan'da gözaltında bulunan Ermenistan uyruklu kişilere karşılık bir zamanlar işgali altında tuttuğu Fuzuli ve Zengilan illerinde döşediği 92 bin, Ağdam'da döşediği 97 bin mayının haritalarını Azerbaycan'a teslim etmişti.

Erivan yönetimi daha sonra yine Azerbaycan'ın elindeki bazı Ermeni askerlere karşılık tüm mayın haritalarını Bakü yönetimine vermişti.

Azerbaycanlı yetkililer Ermenistan'ın verdiği haritaların yüzde 25 doğruluk payına sahip olduğunu açıklamıştı.