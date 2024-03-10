Azerbaycan’da da gazetecilik zor

Azerbaycan’da bağımsız tv kanalı Toplum TV’nin iki yöneticisi daha gözaltına alındı.
ABD Dışişleri Bakanlığı kanalının sahibinin gözaltına alınmasının ardından ülkedeki basın özgürlüğü konusunda derin kaygıları bulunduğunu açıklamıştı. Tutuklanan kişilerin mahkemede kaçakçılıkla suçlandıkları belirtilirken söz konusu kişilerin avukatları iddiaları reddetti. Son gözaltılarla birlikte Toplum TV’yle bağlantılı olarak gözaltına alınan kişi sayısı 9’a yükseldi. İki kişi de ev hapsinde bulunuyor.
VOA Türkçe’nin haberine göre Azeri yetkililer gazetecilerin yargılanmalarını gerektiren suçlamalar olduğunu söylüyor. Ocak ayında Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Büyükelçisi’nin, ülkede gazetecilere yapılan muameleye ilişkin raporlar karşısında “dehşete düştüğünü” söylemesinin ardından yargı sistemine müdahale etmekle suçlamıştı.
Haber Merkezi