Azerbaycan’da halk sokaklara döküldü

Azerbaycan’da, Ermenistan ordusunun sınırda yaptığı saldırıları ve Dağlık Karabağ’ın işgalini protesto eden halk geceyi, seferberlik talebiyle toplandığı Millî Meclisin önünde geçirdi.

Pazar gününden bu yana Ermenilerin, Azerbaycan ordusunun sınırdaki mevzilerine düzenlediği saldırıları ve bu saldırılardaki can kayıplarını protesto etmek amacıyla binlerce Azerbaycanlı sokaklara döküldü. Euronews’deki habere göre Bakü’de ve çevre şehirlerde yaşayan Azerbaycanlılar akşam saatlerinde başşehrin sokaklarında kortej oluşturdu. Ellerinde Azerbaycan bayrakları taşıyan ve “Karabağ bizimdir bizim kalacak” sloganı atan vatandaşlar, Millî Meclisin önünde toplandı. Binlerce kişi burada, seferberlik ilân edilmesi için slogan attı.

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