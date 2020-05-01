"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 MAYIS 2020 CUMA - YIL: 51

Azerbaycan'da tedbirler 31 Mayıs'a kadar uzatıldı

01 Mayıs 2020, Cuma 17:40
Azerbaycan'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan ve 4 Mayıs'a kadar geçerli karantina rejimi, 31 Mayıs'a kadar uzatıldı, bazı kısıtlamalar ise kaldırıldı.

Azerbaycan Bakanlar Kurulunun aldığı karara göre, karantina uygulaması mayıs sonuna kadar devam edecek ve bölgelere göre bazı kısıtlamalar kaldırılacak.

Bakü, Sumgayıt, Gence ve Lenkeran şehirleri ile Abşeron ilinde 4 Mayıs'tan itibaren belirli sayıda devlet kurumu çalışanı iş başı yapacak.

Ülkedeki bireysel ticaretle uğraşan tüm iş yerleri, kuaförler ve güzellik salonları da faaliyete başlayacak.

Söz konusu şehir ve iller dışında tüm bölgelerde, sokağa çıkışlarda SMS'le izin alma uygulaması kaldırılırken, tüm devlet kurumu çalışanları iş başı yapacak.

Ayrıca bu bölgelerde kafe ve restoranlar açılacak, parklara giriş serbest olacak.

10 kişiden fazla kişinin bir yerde toplanması yasaklanırken, ülke genelinde eğitime verilen ara da 31 Mayıs'a kadar uzatıldı.

Bugüne kadar 1804 Kovid-19 vakası görülen Azerbaycan'da 24 kişi ölmüş, 1325 hasta iyileşmişti.

AA

Okunma Sayısı: 114
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bakan Koca: Son 24 saatte iyileşenler, yeni tanı konan hastaların 2,25 katı

    ‘Evdekal’ ormanı kuruluyor

    "Hocamızın ismi hem gönlümüzde hem hastanede yaşayacak"

    “Panikle tüketim virüs kadar tehlikeli”

    Salgın, işsizliğe rekor kırdıracak

    Asıl itibar, demokrasi seviyesiyle ölçülür

    Şehir Planlama çerçevesinden ''Kovid-19 ve Şehirler'' analizi

    Osmanlı'da karantina bu şekilde uygulanmış

    İsrail güçleri 6 Filistinliyi yaraladı

    Hafter milisleri Trablus'a saldırdı: 3 sivil öldü

    Dinî değerler çok önemli

    Bakan Selçuk: Pazartesi akşam, LGS ile ilgili ilgili bir açıklama olacak

    Orucun faydaları saymakla bitmiyor

    Meteoroloji'den yurt geneline sağanak uyarısı

    Dolar 7 liranın üzerini gördü

    Almanya'daki Müslümanları sevindiren karar

    Libya'da hareketli saatler

    İran'da son 24 saatte 63 ölüm

    Ücretsiz maske dağıtımında son durum?

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Erteleme, adalet krizini derinleştirir
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokratik olgunluk, hürriyet ve ahlâk
    Şükrü BULUT

    Korona ile kıyamet provası
    Ahmet BATTAL

    Arka kapıdan girme yasağı
    Süleyman KÖSMENE

    Allah’a borç vermek nasıl bir saadettir?
    Cevher İLHAN

    “Ekonomik tsunami”ye karşı…
    Genel

    Yılmaz Ergün Ağabey vefat etti
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ramazan-ı Şerif hürmetine…
    Genel

    'Kovid-19'un Vuhan'daki laboratuvardan çıktığına dair delilleri gördüm'
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.