Azerbaycan’dan Avrupa’ya gaz müjdesi

Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Türkiye üzerinden Avrupa’ya doğalgaz arzını artıracaklarını söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası doğalgazda arz endişeleri etkili olurken Azerbaycan Avrupa’ya yönelik gaz arzını artıracağını açıkladı. Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Türkiye üzerinden Avrupa’ya doğalgaz arzını artıracaklarını belirtti. Gaz arzı konusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in geçen hafta yapılan görüşmesinde de gündeme gelmişti. İki liderin görüşmesinde Türkiye-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı projesine dair konular masaya yatırıldı. Liderler, görüşmede, Türkiye-Azerbaycan iş birliğinin, Avrupa’nın enerji güvenliğine katkısına ilişkin görüşlerini de dile getirdi. Haber Merkezi

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