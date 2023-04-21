Azerbaycan'dan depremzedelere yardımlar devam ediyor

Azerbaycan halkının, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde mağdur olan vatandaşlar için topladığı insani yardım malzemelerini taşıyan 2 tır, başkent Bakü'den Türkiye'ye hareket etti.

Azerbaycan'da Türkiye'deki depremzedelere destek olmak için sivil toplum kuruluşlarınca (STK) başlatılan yardım kampanyaları sürüyor.

Bazı sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu "Kardeş Kömeği (Yardımı)" platformunun organizasyonunda toplanan ihtiyaç malzemeleri ve gıda paketlerinin yüklendiği 2 tır, Bakü'den uğurlandı.

"Kardeş Kömeği" Platformu Koordinatörü, MÜSİAD Azerbaycan Başkanı Reşat Cabirli, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ramazan nedeniyle "Kardeş sofrasından senin de payın olsun" isimli kampanya başlattıklarını, bu kapsamda toplanan 2 bin gıda paketini depremzedelere ulaştıracaklarını bildirdi.

Kardeş Kömeği Platformu olarak Türkiye'deki deprem bölgesine bugüne kadar 170'den fazla tır gönderdiklerini belirten Cabirli, "Kardeşlerimizin yaraları tam sarılana kadar desteklerimiz sürecek. Yardımlarımızı ihtiyaçlara uygun olarak devam ettirmeye çalışacağız." dedi.

Cabirli, bugün uğurladıkları tırların Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ve Elbistan ilçelerindeki depremzedelere yardım ulaştıracağını belirtti.

Yardımların toplanmasında katkıda bulunanlara teşekkür eden Cabirli, "Allah Türk'ü korusun. Türk devleti ve milletinin bu enkazın altından daha da güçlenerek çıkacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.