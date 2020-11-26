Azerbaycan’dan Fransız Senatosuna tepki

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Fransız Senatosunun sözde “Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’ni” tanıyan kararının “taraflı” ve “provokasyon” olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Fransız Senatosunun sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’ni tanıyan kararı değerlendirildi. Söz konusu kararın Ermenistan yanlısı senatörler tarafından önerildiği belirtilen açıklamada, “Fransız senatosunun taraflı bir karar onaylaması provokasyon olarak kabul edilebilir.” ifadelerine yer verildi. Senatoda onaylanan kararın yasal gücü olmadığı kaydedilen açıklamada, “Arabuluculuk rolünü üstlenen bir ülke tarafından böyle bir kararın kabul edilmesi, bu ülkenin tarafsızlığı konusunda ciddî şüphe uyandırıyor. Bu karar, Azerbaycan toplumunda âdil bir arabulucu olan Fransa’nın itibarını da baltalıyor.” değerlendirmesi yapıldı. Fransız Senatosunda, sözde “Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’ni” tanıyan karar dün onaylanmıştı. AA

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