"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 ARALIK 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Azerbaycan, Ermenistan aleyhinde AİHM'ye başvurdu

21 Aralık 2022, Çarşamba 16:00
Azerbaycan hükümeti, işgalden kurtarılmış topraklarda Azerbaycanlılara yönelik ağır insan hakları ihlali nedeniyle Ermenistan aleyhinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvuruda bulundu.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mayıs-Ağustos 2022'de, Ermenistan'ın Laçın şehri ve yakınındaki 2 köyü boşaltmadan önce yüzlerce ev ve diğer yaşam alanlarının kasıtlı ve maksatlı olarak tahrip edildiğine dair AİHM'ye bir dizi kanıt sunulduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu bölgelerde kontrolü elde tuttukları dönemde Ermenistan hükümetinin bu büyük çaplı yıkımı önlemek için herhangi bir adım atmadığı kaydedildi.

Ermenistan yetkililerinin "yakılmış toprak politikası"nda aktif olarak yer aldığı belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ermenistan hükümeti, Laçın yolunda sistematik insan hakları ihlalleri gerçekleştirmiştir. Yeni tespit edilen kanıtlar, Ermenistan ordusunun 10 Kasım 2020 tarihli üçlü bildiriye göre boşaltması gereken bölgelere mayın döşediğini, aynı zamanda konutlara mayın tuzakları yerleştirmeye devam ettiğini gösteriyor. 2021'de Ermenistan'da üretilen ve Laçın yolu üzerinden Azerbaycan'a getirilen mayınlar da buna dahildir. Ermenistan'ın 'yakılmış toprak politikası' kapsamında evlerin yıkılması ve sivil konutlara kasıtlı olarak patlayıcılar yerleştirilmesi, 30 yıl önce Ermenistan'ın yasa dışı işgali sonucunda yurtlarından olan göçmenlerin eski evlerine ve topraklarına geri dönmelerini engelliyor.

Ermenistan hükümetinin yaptıkları, Azerbaycanlıların özel ve aile yaşamı, hareket özgürlüğü, mülkün barışçıl şekilde kullanılması hakkının ihlalidir. Azerbaycan, ağır insan hakları ihlali sonucunda meydana gelen zarar için tazminat, bölgenin eski haline getirilmesi, onarım ve diğer masrafların karşılanmasını talep ediyor."

Açıklamada, Azerbaycan'ın uluslararası insan haklarının sürekli ve kasıtlı ihlali nedeniyle Ermenistan hükümetinin kovuşturmaya tabi tutulması için çabalarını sürdüreceği vurgulandı.

AA

Okunma Sayısı: 212
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Azerbaycan, Ermenistan aleyhinde AİHM'ye başvurdu

    Göksu Nehri'ni kirleten tesislerin faaliyeti durduruldu

    Zelenskiy'den ABD'ye dikkat çeken ziyaret

    ABD - San Francisco'da 6,4 büyüklüğünde deprem: 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

    Türkiye'nin Hac kotası ocak ayında belli olacak

    Bir aile daha Diyarbakır Annelerinin oturma eylemine katıldı

    İzmir'deki barajların doluluk oranları düşüyor

    'İşi üstlenecek birini bulur bulmaz CEO'luktan istifa edeceğim'

    Erdoğan'a "İşçi tarafının 9 bin lira talebini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu

    Beyaz Saray, Zelenskiy'nin ziyaretini doğruladı

    Sinop'ta gemide çıkan yangında yaralananlar tedavi ediliyor

    "Ukrayna, düşmana hiçbir şey bırakmayacak"

    Adil yargılama yoksa adalet de olmaz

    ABD Yüksek Mahkemesinden ''42. kanun''a ilişkin yeni karar

    NATO'dan Türkiye - Yunanistan açıklaması

    Sağlık için yürü

    EYT’liler: Sabır taşımız çatladı

    Şanlıurfa’da 6’lı Masa ziyaretleri devam ediyor

    Üreticinin tek çaresi, hayvanı kesime yollamak

    Mülteciler de endişeli

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    OHAL ve komisyonunun bıraktığı enkaz
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Kur’ân’da evlilik yaşı
    Orhan Ali YILMAZ

    “Ahmak” kime denir?...
    Genel

    Adil yargılama yoksa adalet de olmaz
    Ahmet BATTAL

    Altılı Masa ve net hedefler
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Ağız ve diş bakımı sünneti
    Ali FERŞADOĞLU

    Şıpsevenler, şıpboşanmazlar mı?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Şahısları cilâlama yarışı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.