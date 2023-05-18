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18 MAYIS 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan, sınır mevzilerine İHA'larla saldırdı

18 Mayıs 2023, Perşembe 10:43
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan güçlerinin sınırdaki Azerbaycan mevzilerine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırdığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, yerel saatle 07.15 sıralarında Ermenistan ordusunun, Kelbecer ilinin Yellice yerleşim birimi istikametinde bulunan Azerbaycan ordusu mevzilerine İHA'larla saldırı düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, yapılan incelemede Ermeniler tarafından İHA'lardan atılan el yapımı mermilerin kalıntılarına rastlandığı kaydedildi.

Azerbaycan birliklerinde kayıp olmadığı bilgisine yer verilen açıklamada, Azerbaycan ordusunun misillemede bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, bölgede oluşan gerginliğin tüm sorumluluğunun Ermenistan'ın askeri ve siyasi yönetimine ait olduğu ifade edildi.

AA

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