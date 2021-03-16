Azerbaycanlı 2 kişi daha Ermenilerin döşediği mayınlar sebebiyle vefat etti

Ağdam Savcılığından yapılan açıklamada, patlayan mayının, işgal döneminde Ermenistan askerlerince döşenen antipersonel mayını olduğu ifade edildi.

Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Ağdam ilinde, Ermeni askerlerinin döşediği mayının patlaması sonucu Azerbaycanlı aileden 2 kişi vefat etti, 3 kişi yaralandı. Patlamada aynı aileden 2 kardeşin vefat ettiği, diğer kardeş, baba ve bir akrabaları dahil 3 kişinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, vefat eden kardeşlerden birinin çocuğunun ise patlamadan yara almadan kurtulduğu belirtildi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. AA

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